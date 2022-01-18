原民會表演奇美勇士舞被部落控侵權求償300萬 北院訂3/11宣判

奇美村長蔣國雄（綠外套）強調，原民會未經部落授權便公開宣傳勇士舞，對部落造成傷害。（記者溫于德攝）

2022/01/18 14:45

〔記者溫于德／台北報導〕原住民族委員會2018年8月1日在「南島民族論壇」表演「奇美勇士舞」，被阿美族奇美部落認定未經授權擅自利用專利，已侵害原住民傳統智慧創作，提告求償300萬元，承攬優利公司同列被告。台北地院上午開庭，原民會律師認為合理使用專利，優利律師則說，活動出發點是為推廣原住民族文化，希望雙方透過訴訟外解決紛爭，為何非提告不可？法官庭末諭知全案辯論終結，訂3月11日宣判。

奇美部落認為，原民會與優利公司除未經授權使用Pawali-Ciopihay舞蹈與歌曲外，也未經授權穿上Pawali阿美族奇美部落勇士服飾、傳唱Kahahayan阿美族奇美部落送靈祭歌。律師強調，原民會將每段歌詞、舞步展演完畢，屬於完全利用。

請繼續往下閱讀...

原民會解釋，相較奇美部落連續4天舉辦豐年祭並在祭典上每天連跳8至9小時舞蹈，活動當天僅跳8分鐘，利用比例輕微，也是合理使用，況且，原民會主觀上出於公共利益使用奇美部落創作，客觀上也已註明出處，而這場論壇的美意，是為宣揚奇美部落美麗的歌舞。

優利律師則說，活動出發點是為了推廣原住民族文化，可透過訴訟外方式解決，為何一定要提告？

奇美村長蔣國雄庭後受訪強調，勇士舞用於祭典，畢竟歌舞存在禁忌、限制，平時不會隨意跳、唱，原民會卻未經部落授權便公開宣傳勇士舞，當然造成傷害。

奇美部落另透過聲明解釋為何提告，因幾次和原民會主委、副主委的溝通協調時，都強調原民會是合理使用，強調舞碼是主委欽點，卻不顧已通過專用權上所敘述的禁忌內容說明，即，Pawali歌謠領唱僅限奇美部落第三階級以上男性，舞蹈僅限奇美部落第二階級Ciopihay，只適合在嚴肅的部落歲時祭儀中表現，或以奇美部落為主體對外展演，不宜在其他場合及未經奇美部落授權同意下，任意進行去脈絡化的展演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法