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    無照撞賓士拒賠10萬尾款 莽少撂人到被害車主家、公司連丟信號彈

    新北市鄭姓少年唆使李姓兄弟檔到三芝李姓車主住處、工廠丟擲信號彈，警方逮獲李姓兄弟案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鄭姓少年唆使李姓兄弟檔到三芝李姓車主住處、工廠丟擲信號彈，警方逮獲李姓兄弟案。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/01/18 11:38

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三芝區兩處民宅今天凌晨驚傳遭丟擲信號彈，警方事後在石門逮獲一對李姓兄弟檔，2人供稱是為了幫朋友鄭姓少年出氣；鄭男月前騎機車撞到李姓車主賓士車，因他無照，雙方約定17萬和解，但後來認為對方獅子大開口拒付尾款10萬，並教唆他們到李男住處及工作處丟擲3發信號彈示威，警方將全案依公共危險罪嫌送辦。

    淡水警方調查，今天凌晨近2時獲報，三芝區淡金路、樂全街口社區及市郊一處工廠連續遭丟擲信號彈，警方到場時，嫌犯已鳥獸散，警方在案發現場地上尋獲3根信號彈殘骸，查訪社區警衛，告知曾聽到聲響後，發現2輛沒開大燈的轎車開離現場，擴大調閱監視器，鎖定涉案車輛，今天凌晨5時許在石門逮獲涉案23歲、21歲李姓兄弟檔到案。

    李姓兄弟檔辯稱，因認識的17歲鄭姓少年撞上李姓車主停在路邊的賓士車，雙方私下和解17萬，但鄭姓少年給了7萬後，認為對方索價太高，拒付10萬尾款，對方卻揚言報警，鄭姓少年憤而找來李姓兄弟檔等3人駕2車到其住處和公司丟擲信號彈洩憤，警方訊後依公共危險罪嫌送辦2嫌，續追鄭姓少年等3名共犯到案。

    新北市鄭姓少年唆使李姓兄弟檔丟擲信號彈。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市鄭姓少年唆使李姓兄弟檔丟擲信號彈。（記者吳仁捷翻攝）

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