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    港籍碩士生辱高醫大教授「Poor English」 被判賠7萬

    港生羞辱高醫大教授「Poor English」，一審判賠7萬元還被檢方起訴。（資料照）

    港生羞辱高醫大教授「Poor English」，一審判賠7萬元還被檢方起訴。（資料照）

    2022/01/18 11:07

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕芮姓香港籍男子來台讀高醫大學心理學系碩士班，他無法認同蘇姓助理教授不用全英文上課，他向學校反映蘇的英文程度低，還羞辱「Poor English」，法官認為他的批評逾越合理評論，判他賠7萬元；蘇姓助理教授另提妨害名譽告訴，雄檢偵結後也將芮男起訴。

    檢方指出，37歲芮姓港生2018年申請高醫大學心理學系碩士班，曾修蘇姓助理教授「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」兩門課程學分，因見老師使用中文授課，便向校方投訴，質疑蘇姓助理教授的英文程度，還向學生申訴評議委員會提出申請。

    蘇老師不滿芮男大量寄發電子郵件，廣傳給校長、教務長、院長，甚至還傳給香港辦事處，更用「Poor English 」、「你的英文很爛」等不實字眼侵害其名譽，提告求償50萬元，並要求被告在四報頭版版頭下方刊登道歉啟示。

    芮男向法官喊冤，辯稱只是針對考題及出題者有意見，完全是可受公評的範圍，反倒是蘇姓助理教授自己對號入座，但蘇老師強調，就算香港僑生對該課程內容及評分方式不滿或有任何意見，都可以提出討論或改善。

    高雄地院審結認為電子郵件內容提及因未能聯絡蘇oo博士，因已發出超過百封電郵，而且提醒了他超過22次，相關訊息均指名道姓，並非客觀討論老師的英文能力，而有貶低之意，審酌雙方資力所得後，判決香港僑生應賠償7萬元，不需登報道歉。

    刑事部分，檢察官認為芮男大量寄發郵件貶低及羞辱蘇老師，足以使蘇老師在社會上的評價受到貶損，因此依公然侮辱罪將他起訴；至於蘇老師另提告強制、恐嚇罪部分，檢方認為罪證不足偵結處分不起訴。

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