喝茫了！醉男步行誤闖國道 經過駕駛嚇壞急報警

黃姓男子聚餐喝茫了闖國道，所幸被獲報趕來的警察找到並護送他下國道。（讀者提供）

2022/01/18 10:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄50歲的黃姓男子前晚在小港宏平路海產店聚餐，酒過三巡與同事相約續攤，黃男步出海產店後，想邊走邊攔計程車，未料沿著中山4路，從國道末端的機車便道闖進國道，昨凌晨2點在國道末端北上371公里處，被獲報趕來的警方找到，並護送他下交流道，行人闖國道，可依違反道路交通管理處罰條例開罰3000至6000元。

前鎮警分局草衙派出所昨凌晨2點接獲行駛國道的駕駛人通報，指國道路肩有路人行走，巡佐陳庠菻、警員許芮瑄立即驅車前往，在國道一號末端北上371K處，發現正在行走的黃男，立即將巡邏車停在黃男身後保護他，並上前關心。

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已喝喝茫的黃男表示，前晚與同事在小港區宏平路的海產店聚餐，酒過三巡後，便與同事相約到嘉義老闆的住處，陪老闆續攤，但他步出海產店後找不到同事，便沿路往北走，想要邊走路邊攔計程車搭乘。

黃男往北一路行走宏平路、中山4路，卻從國道末端的機車便道闖進國道，凌晨2時許，他步行在國道路肩上，被駕駛在國道的民眾發現，趕緊報警。

警方先將黃男就近載下五甲交流道後，並告誡他深夜走在國道的行為十分危險，提醒他酒後要注意自身安全，警方也幫他代叫計程車，確認黃男上車安全無虞後才離開。

警方表示，行人行走國道，可依道路交通管理處罰條例，處3000至6000元，全案將函請國道高速公路警察局裁罰。

黃姓男子聚餐喝茫了闖國道，所幸被獲報趕來的警察找到並護送他下國道。（讀者提供）

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