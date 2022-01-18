為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    喝茫了！醉男步行誤闖國道 經過駕駛嚇壞急報警

    黃姓男子聚餐喝茫了闖國道，所幸被獲報趕來的警察找到並護送他下國道。（讀者提供）

    黃姓男子聚餐喝茫了闖國道，所幸被獲報趕來的警察找到並護送他下國道。（讀者提供）

    2022/01/18 10:00

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄50歲的黃姓男子前晚在小港宏平路海產店聚餐，酒過三巡與同事相約續攤，黃男步出海產店後，想邊走邊攔計程車，未料沿著中山4路，從國道末端的機車便道闖進國道，昨凌晨2點在國道末端北上371公里處，被獲報趕來的警方找到，並護送他下交流道，行人闖國道，可依違反道路交通管理處罰條例開罰3000至6000元。

    前鎮警分局草衙派出所昨凌晨2點接獲行駛國道的駕駛人通報，指國道路肩有路人行走，巡佐陳庠菻、警員許芮瑄立即驅車前往，在國道一號末端北上371K處，發現正在行走的黃男，立即將巡邏車停在黃男身後保護他，並上前關心。

    已喝喝茫的黃男表示，前晚與同事在小港區宏平路的海產店聚餐，酒過三巡後，便與同事相約到嘉義老闆的住處，陪老闆續攤，但他步出海產店後找不到同事，便沿路往北走，想要邊走路邊攔計程車搭乘。

    黃男往北一路行走宏平路、中山4路，卻從國道末端的機車便道闖進國道，凌晨2時許，他步行在國道路肩上，被駕駛在國道的民眾發現，趕緊報警。

    警方先將黃男就近載下五甲交流道後，並告誡他深夜走在國道的行為十分危險，提醒他酒後要注意自身安全，警方也幫他代叫計程車，確認黃男上車安全無虞後才離開。

    警方表示，行人行走國道，可依道路交通管理處罰條例，處3000至6000元，全案將函請國道高速公路警察局裁罰。

    黃姓男子聚餐喝茫了闖國道，所幸被獲報趕來的警察找到並護送他下國道。（讀者提供）

    黃姓男子聚餐喝茫了闖國道，所幸被獲報趕來的警察找到並護送他下國道。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    吃羊肉爐喝醉！他拿安全帽亂揮 反被人拿鐵棍打傷頭部
    2021/11/22 10:54

    吃羊肉爐喝醉！他拿安全帽亂揮 反被人拿鐵棍打傷頭部
    醉了？怪客出沒國小旁頻貼臉路人 家長嚇壞走避
    2021/10/28 18:17

    醉了？怪客出沒國小旁頻貼臉路人 家長嚇壞走避

    新年好運貸著走 聯邦銀行好好款貸您
    醉男攔車滋事還罵警 隔天「酒醒後悔了」下場GG
    2021/08/28 14:07

    醉男攔車滋事還罵警 隔天「酒醒後悔了」下場GG
    8旬阿公騎車載妻逆向上中投公路 警急護送
    2021/03/11 18:28

    8旬阿公騎車載妻逆向上中投公路 警急護送

    發熱法寶！濕冷冬季照樣穿出時髦感
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播