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    醫學系女縱火燒死父親 二審改判10年刑、監護2年

    2019年5月間深夜，劉女涉在台南永康區住家縱火燒死父親。（資料照，民眾提供）

    2019年5月間深夜，劉女涉在台南永康區住家縱火燒死父親。（資料照，民眾提供）

    2022/01/18 09:49

    〔記者王俊忠／台南報導〕大學醫學系畢業、沒考上醫師的劉姓女子，2019年5月間深夜與母親口角後，在家中客廳以汽油縱火，造成父親命葬火窟；劉女母親及胞弟遭烈火灼傷。台南地檢署依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴劉女、並建請法官從重量刑。台南高分院今天依法改判劉女10年徒刑、在服刑前要先監護2年。

    台南地院於2019年12月判劉女殺害直系血親尊親屬1罪，要服刑12年，且在服刑前監護2年，案子上訴二審。台南高分院今天宣判撤銷一審原判決，改判10年徒刑；合議庭表示，劉女犯案時處於精神疾病急性發作期，後來法院依職權送劉女到嘉南療養院治療，病情有明顯改善，她也坦承縱火犯行、但說不知後果會如此嚴重，加上其家人也為她求情從輕發落，因裁減2年徒刑。

    一審宣判時，在押的劉女有出庭聽判，她聽到判決結果、一度停頓數秒不走，法警上前牽扶時，他才轉身離開法庭。但今天二審宣判時，劉女與其家人都未到庭聽判。

    之前在一審法院開庭時，劉女母親曾向法官求情說，2019年農曆過年前，女兒在綠島打工時曾自殺獲救，回台南後猛槌腦袋、哭說什麼都記不住，會突然情緒失控。她認為女兒生病了，才會做出放火這種反常的事！請法官考量女兒生病、對她從輕量刑，

    劉女在檢警偵訊時否認涉案，她表示前往加油站買汽油是打算燒掉母親的轎車，案發當天凌晨確實提著塑膠桶從巷口返家，但不是汽油桶，不清楚裡面裝什麼東西。對於其他關鍵問題，劉女回答不是避重就輕、就是不回答。

    檢方起訴指出，2019年5月15日深夜，劉女細故與母親口角後，翌日凌晨帶著1個塑膠桶，駕車到永康區1間加油站買了5百元汽油返家，涉嫌將汽油潑灑在家裡1樓客廳的床墊上，她點火後、駕車逃離家裡，父親因逃生不及命喪火窟；其母親與弟弟都遭大火燒傷。

    劉女涉縱火後駕駛母親的轎車沿國道1號北上，要到新竹找舅舅，但在新營路段時自撞路旁護欄，由拖吊業將轎車吊往新營保養廠修理，她搭計程車返回台南。警消鑑定火場時、發現1樓客廳有大量汽油類易燃液體成分，研判是件縱火案，經調閱路口監視畫面、鎖定劉女涉有縱火重嫌。

    檢方認為，劉女僅因與母親發生爭執，怒而在深夜縱火，釀成家中重大傷亡，依殺直系血親尊親屬、殺直系血親尊親屬未遂、殺人未遂及放火燒毀住宅未遂等罪嫌起訴，考量劉女明知住處人口稠密，卻無視以汽油縱火會引發大火，釀成重大傷亡，因此建請法官從重量刑。

    大學醫學系畢業的劉姓女子涉縱火燒死父親，台南高分院改判十年徒刑、服刑前需先監護兩年。（資料照，記者王俊攝）

    大學醫學系畢業的劉姓女子涉縱火燒死父親，台南高分院改判十年徒刑、服刑前需先監護兩年。（資料照，記者王俊攝）

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