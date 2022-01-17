1/17 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落新北

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2022/01/17 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月17日）開獎的第111000014期今彩539頭獎開出1注，由新北市新莊區後港二路25號「嘉慧彩券行」開出；第111000014期雙贏彩、第111000005期威力彩，頭獎均摃龜。

第111000005期威力彩中獎號碼為「第一區：13、15、21、22、23、28，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得378萬8976元；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共52注中獎，每注可得2萬元；伍獎共279注中獎，每注可得4000元；陸獎共1933注中獎，每注可得800元；柒獎共4025注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬3042注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬9368注中獎，每注可得100元；普獎共5萬2159注中獎，每注可得100元。

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第111000005期38樂合彩中獎號碼為「13、15、21、22、23、28」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共104注中獎，每注可得5750元；二合共1739注中獎，每注可得750元。

第111000014期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、07、09、11、12、13、16、17、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共143注中獎，每注可得500元；肆獎共1632注中獎，每注可得100元。

第111000014期今彩539中獎號碼為「01、22、24、33、36」，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6938注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8016注中獎，每注可得50元。

第111000014期39樂合彩中獎號碼為「01、22、24、33、36」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共204注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬140注中獎，每注可得1125元。

第111000014期3星彩中獎號碼為「696」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000014期4星彩中獎號碼為「3928」，正彩共21注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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