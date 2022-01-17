中市18至24歲車禍死亡人數六都最高 交通局︰持續改善交通安全

台中市年輕無照機車騎士及18到24歲的駕駛人死亡人數六都最高，市議員賴佳微要求市府改善（賴佳微提供）

2022/01/17 15:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年輕機車騎士遭撞、自撞的交通事故頻傳，民進黨市議員賴佳微指出，根據道路資訊統計網統計，台中市近年在道路交通事故死亡人數上，年輕無照機車騎士死亡、18到24歲的駕駛人死亡人數不但都急遽上升，是更是六都最高，但完全看不到台中市府有任何作為，請市府儘速拿出對策。

交通局指出，依據交通部道安資訊平台統計，台中市自2018至2020年，18至24歲30日交通事故死傷人數，由2018年1萬9048人、2019年1萬8535人、2020年1萬7296人，連3年逐年下降；去年1至10月18至24歲年輕族群交通事故死傷人數為1萬2808人，較109年同期1萬3856人下降7.6%，市府團隊會持續努力改善道路交通安全環境。

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民進黨市議員賴佳微表示，根據最新數據指出，去年1至10月，台中的年輕無照機車騎士死亡、18到24歲的駕駛人死亡，2項數據皆為六都最高，甚至遠超於其他五都。

賴佳微指出，根據道路資訊統計網的資訊，發現台中市去年1到10月竟有45位年輕人因交通事故喪命，這數字是六都最高而且與其他五都差距甚大。

另外，台中在無照機車騎士的死亡數也是六都最高的6位，這都顯示台中市對於年輕駕駛人交通事故的防治上還有很大的努力空間。

賴佳微表示，相較去年同期這2項數字台中市都增加了20%，除了台南小增4%，其他四都是下降的，此一數據，身為市長媽媽的盧秀燕應該要特別感到痛心，她要求市府應該全力在交通事故死亡上提出通盤性的檢討，特別是針對年輕駕駛人事故的防治。對於每個重大事故個案發生的原因與路段應充分做一個釐清與檢討。

賴佳微也建議，現在各級學校都快要放寒假，應特別請師長加強對學子案例宣導，加強年輕駕駛者對於防禦性駕駛的觀念，並鼓勵在考照前參加機車駕訓班。特別在無照駕駛的問題上也要徹底解決，市府應加強執法，不要再讓這麼多台中的年輕生命因此消失。

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