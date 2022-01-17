音浪炸街擾清夢！「忍者」重機不敵口袋戰術當場噴飛3600元

圖中新車要價近30萬的重機「忍者」，因噪音分貝超標依法開出3600元罰單。（警方提供）

2022/01/17 13:02

〔記者許國楨／台中報導〕噪音車擾人清夢，台中市第一分局昨凌晨結合環保、監理單位執行「靜城專案」，運用封閉式路檢口袋戰術讓違規車輛無所遁形，其中一輛新車要價近30萬，屬日系「忍者」系列的重機，因酷炫顏色加上肌肉感外觀，頗為吸睛，卻因沿路高分貝炸街被攔，經噪音檢測超標，當場依法開罰3600元。

為維護轄區安寧，台中市第一分局對於噪音車炸街擾民行為嚴正執法，除不定期規劃執行「環、警、監聯合稽查」外，每日於轄內各重要路段加強編排警力，利用科技執法移動式測速照相，結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛外，並針對疑似噪音車輛加以錄影蒐證，通報環保機關檢測。

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經統計去年一整年該分局已通報近百件，另使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規14892件；而警方昨凌晨在西區重要路口執行高強度取締酒駕封閉式路檢勤務，以口袋戰術規劃警力，並結合環保局、監理站執行聯合稽查作業，計查獲酒後駕車1件，另共攔查9輛疑似噪音車、改裝車，其中3輛未符標準，均依噪音管制法等相關法規予以開罰，共計罰鍰9000元。

期間警方聽到一陣巨大引擎聲浪從遠方傳來，立即呼喊無線電通知路檢點警力合作，以甕中捉鱉方式將其攔查，隨後只見一位年輕車主騎著一輛帥氣的經典萊姆綠KAWASAKI NINJA，隨著警方引導駛入檢測站，而該車俗稱「忍400」，是日系品牌經典「忍者」系列的輕跑車，酷炫顏色加上肌肉感外觀，頗為吸睛，但經現場查驗後，噪音檢測超過標準值15分貝，現場依法開罰3600元。

分局長張啓祥呼籲，為因應「111年加強重要節日安全維護工作」，即日起為維護民眾「虎年平安過好年」，將持續嚴正執法，絕不懈怠，民眾千萬不要任意改裝車輛及超速競駛，另提醒民眾，歲末年終及農曆春節到，與親友聚會如有飲酒，請善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，警方將持續秉持「酒駕零容忍」執法態度，堅決掃除「醉」犯，守護民眾安全。

警方結合環保、監理單位執行「靜城專案」，取締可疑噪音車。（警方提供）

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