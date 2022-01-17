新任分局長交接 局長黃宗仁期勉「落實社區警政」全力護新北

新北市警局長黃宗仁參加板橋分局長布達交接典禮。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/17 11:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市警局上午舉行「新任分局長聯合布達交接典禮」，市警局長黃宗仁親自出席八場交接典禮，他勉勵新任分局長要戮力以赴，落實社區警政，做好各項治安工作，同時對卸任分局長為新北市治安的貢獻，予以肯定，並恭喜榮陞的板橋、海山警分局長及市刑大隊長等人，期勉他們能在新職發光發熱。

黃宗仁上午先前往板橋及海山警分局進行布達交接，他肯定兩位分局長劉炯炫及李忠萍，除努力在治安與交通做出貢獻外，在這次疫情期間，板橋地區雖為重災區，但兩位分局長都堅守崗位，成功防堵疫情擴散；而這次榮陞的市刑大隊長黃壬聰，任內除偵破館長槍擊案、新店槍擊命案、永和無頭分屍案及蘆洲ATM強盜案，更是一舉破獲國內有史以來陸上查獲最大宗海洛因案。

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黃宗仁致詞時表示，首先對卸任及榮陞的分局長、大隊長，表達最高敬意與感謝，希望到其他的工作崗位後，仍不忘新北市這個大家庭，他同時恭喜新任分局長，新的職務代表責任與承擔加重，也是更艱鉅的考驗，但要秉持「基層優先、人民最大」的觀念，莫忘從警初衷。

黃宗仁也期勉新任分局長，「社區警政」才是改善治安問題的核心價值，他不採一般傳統警局交接典禮，所有人都統一到警察局交接，而是選擇親自參加每一場分局交接，就是要把分局長親手交給社區民眾，讓民眾認識新來的分局長，也讓分局長傾聽民意，有做的不好的地方，更要虛心接受批評指教，全心全力為市民服務，打造一個「安居樂業」的環境。

此次高階警官異動，包括板橋分局長劉炯炫調陞鐵路警察局主任秘書，板橋分局長由三峽分局長許芳毅接任，海山分局長李忠萍調陞保安警察第二總隊主任秘書，海山分局長由土城分局長周振安接任，市刑大大隊長黃壬聰陞任內政部警政署秘書室主任，大隊長由刑事局偵三大隊大隊長蕭瑞豪接任，三峽分局長由瑞芳分局長王鴻儒接任，瑞芳分局長由市警局保安科長謝龍富接任，土城分局長由汐止分局長陳朝新接任，汐止分局長由金山分局長林詮峰接任，金山分局長由刑事局偵查科科長詹志文接任。

新北市警局長黃宗仁親自參加今天八場的分局長布達交接典禮。（記者姚岳宏翻攝）

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