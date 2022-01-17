密醫為婦人針灸刺破肺臟猝死 家屬求償千萬

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/01/17 00:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕高中學歷的新竹縣男子葉宗樺，明知本身無醫師執照，卻對范姓婦人針灸，結果刺進肺部，2小時後即宣告不治，家屬向葉男求償1千多萬元，新竹地院民事庭審理時，發現葉男現罹患直腸癌無力謀生，妻子也因治療血癌耗盡他所有積蓄，最後判他需賠償死者家屬485萬元。

家屬指控，58歲的葉宗樺明知本身是密醫，卻於2020年5月19日下午在新竹縣新埔鎮，對67范姓婦人施行針灸等侵入性治療，且於下針時應注意不得將針刺入病患胸腔，卻未為注意將針刺入范婦胸腔，致引發氣胸、兩肺扁塌，甚且於范婦昏迷後，阻擋他人打119呼叫救護車，致2小時後范婦因呼吸衰竭死亡。刑事部分，高院依違反醫師法非法執行醫療業務罪判刑1年，現上訴於最高法院審理中。最後家屬向葉男求償1065萬元。

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葉男則表示深感歉意，對金額無意見，然現因罹患直腸癌而身體虛弱、難以續為工作謀生，生活已然困頓，實已無經濟能力賠償。

法官調查，葉男為高中畢業，之前曾從事按摩、推拿，現因罹患直腸癌、身體虛弱，致無力謀生，現已無業，且因之前為配偶罹患血癌的自費治療部份，已用盡積蓄，名下除了汽車一輛，別無其他財產。最後法官判葉男需賠償死者家屬485萬元。

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