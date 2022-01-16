尾牙旺季到 雲警一夜逮6酒駕虎尾占一半

雲林縣警方昨天夜裡動員179員警力，兵分14路取締酒駕。（雲林縣警局提供）

2022/01/16 16:15

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕農曆年前正值年終尾牙旺季，民眾聚餐宴會飲酒的機會大增，雲林縣警局昨天夜裡兵分14路執行酒後駕車專案勤務，一個晚上共取締6件酒駕，其中包含4件駕駛人吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克者，被依公共危險罪移送法辦。

雲林縣警局15日晚間開始啟動年前防制酒駕專案勤務，縣警局交通隊及各警分局共動員179員警力、共14處聚點執行路檢，結果共查獲6件酒駕，分別是虎尾鎮3件、台西鄉1件、交通隊2件，其中不乏民眾參年終聚餐的民眾遭到取締。

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縣警局表示，酒後駕車是道路上的隱形殺手，讓不少家庭頓時面臨親人死別的傷痛，尤其過年將至，民眾參與年終尾牙聚餐喝酒的機會大幅增加，雲林警方除了除配合執行內政部警政署規劃的全國同步取締酒後駕車專案，還特別針對易發生酒駕肇事、餐廳、KTV、夜店等地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，不定時執行酒駕取締。

縣警局呼籲，年終尾牙聚餐不是不能喝酒，但一定要建立起「代客叫車」及「指定駕駛」觀念，縣警局也特別印製了「酒後代駕平安卡」，派員到易飲酒場所及計程車行加強宣導，讓業者主動提供代客叫車服務，並且在「取締酒駕專案」現場發送「酒後代駕平安卡」；民眾無論是飲用酒類，或者是食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，只要駕駛人吐氣所含酒精濃度超過每公升0.15毫克者都將受罰，應儘可能利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步。

縣警局表示，直到過年前，縣警局每週至少將安排一次以上全縣同步執行交通執法專案。

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