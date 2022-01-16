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    首頁　>　社會

    警深夜KTV前值勤 男子嬉鬧比YA還指控警值勤睡覺

    有網友上傳影片至「社會事新聞群」群組，指1月15日凌晨，高雄一名男子趁員警在大順三路某KTV前值行公務時，上前嬉鬧比ＹＡ，並指控員警執勤時睡覺。（翻攝「社會事新聞群」）

    有網友上傳影片至「社會事新聞群」群組，指1月15日凌晨，高雄一名男子趁員警在大順三路某KTV前值行公務時，上前嬉鬧比ＹＡ，並指控員警執勤時睡覺。（翻攝「社會事新聞群」）

    2022/01/16 14:01

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅警分局三多路派出所員警，1月15日凌晨在大順三路某KTV前值勤時，有一名男子刻意靠近巡邏警車旁嬉鬧比YA，並指控員警在車內睡覺，其過程拍成影片上傳網路引發熱議，苓雅警分局今下午表示，根據員警執行定點守望勤務規定，第2小時前30分鐘可在車內執勤，至於員警有沒有在車內睡覺，將進一步查明。

    苓雅警分局督察組長周春成下午表示，員警在巡邏車內執勤，遭民眾指控在車內睡覺，由於影片拍攝畫面無法看清員警是否在車內睡覺，將透過行車紀錄器及路口監視器還原，但這名員警否認值勤睡覺，解釋當時正利用警用行動小電腦查詢資料。

    至於員警當下為何沒有制止民眾嬉鬧行為？周春成說，當時民眾沒有違法行為，不符合盤查的條件，警車停在大馬路，開警示燈，正在執勤公務，員警也沒有不准民眾拍攝的法源依據。

    苓雅警分局表示，該分局三多路派出所員警於1月15日凌晨於大順三路某KTV前執行治安熱區守望勤務，依分局執行定點守望勤務規定，為執行每2小時，於第2小時前30分鐘可於車內執行守望，惟有突發事故仍需即時處置。

    有網友上傳一段影片至「社會事新聞群」群組，指1月15日凌晨，高雄一名男子趁員警在大順三路某KTV前值行公務時，上前嬉鬧比YA，還拍成影片上傳網路，男子還指控員警執勤時睡覺，引發網友討論。有網友指稱，拍攝影片的民眾開玩笑都開到警車駕駛座車窗邊，員警卻仍渾然不知，警車還亮著警示燈，究竟甚麼原因員警沒看見「路人」？（15:00新增員警否認睡覺）

    男子開玩笑開到駕駛座窗邊了，員警卻仍渾然不知，警車還亮著警示燈。（翻攝「社會事新聞群」）

    男子開玩笑開到駕駛座窗邊了，員警卻仍渾然不知，警車還亮著警示燈。（翻攝「社會事新聞群」）

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