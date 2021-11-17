孫道存癌逝》出手闊綽情史豐富 千億事業最終樓起樓塌

孫道存生活豪奢、出手闊綽，曾擁千億事業，卻因太電掏空案和基金會侵占案入獄。（資料照）

2021/11/17 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕名媛孫芸芸父親、太平洋電信電纜公司（太電）前董事長孫道存因侵占案入監，今天（17日）凌晨因惡性腫瘤惡化病逝。孫道存曾是市值近千億元的台灣大哥大、太電等公司董座，但不到3年，千億事業被敗近空，還因太電掏空案、基金會侵占案入監服刑。

好面子愛當大哥 生活豪奢

過去的孫道存被捧為工商領袖、電信之子，如今他最常見的稱呼則是名媛孫芸芸父親，出現在報紙影劇版、社會版的機會比財經版面還多。孫道存樓起樓塌的精采人生，和他好面子、愛當大哥個性有關。

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事業巔峰時，孫道存曾擁有價值超過1700萬元的英國Aston Martin超級跑車，也曾花近2000萬元買輛全新的勞斯萊斯（Rolls-Royce），但家裡車庫放不下了，只好擺在原廠，一擺就是2年。

參選工業總會理事長時，一場宴請會員代表的餐敘上，孫道存一口氣送出300餘支當時最新的摩托羅拉（Motorola）手機當伴手禮，光是那場餐會就花了近千萬元。不過，孫最後仍競選失利。

風流韻事不斷 寵愛人不手軟

除了事業，孫道存的豐富情史也很受到矚目。他與第二任妻子何念慈結婚31年，育有名媛孫瑩瑩、孫芸芸和么子孫智宏；兩人2007年離婚，主因就是孫道存紅粉知己不斷，包含和孫育有2子1女的影星顏寧，以及演員張瓊姿姊姊張瓊玲、投顧界白領趙曉苓等。

2008年，孫道存與小他33歲的模特兒「小可」邱羿霖（現名賴婕埨）傳出緋聞；2009年更是梅開三度，娶了初中同學女兒、小他32歲的嫩妻吳逸萍，比女兒孫芸芸還年輕。

出手闊綽的孫道存，對歷任愛人自然也是毫不手軟。他送顏寧價值2億元的豪宅「信義富邦」，「信義之星」近300坪的豪宅則登記在張瓊玲名下；他也送給顏寧、張瓊玲價值數億元的股票，還被國稅局要求補稅；就連交往僅3個月的模特兒小可，都傳出獲贈上百萬元的手錶、精品。

涉太電掏空案、基金會侵占案

孫道存後來涉入太電掏空案，2017年被判刑3年定讞，同年9月入監。2020年1月，孫道存才剛出獄，旋即「無縫接軌」，又因涉入2基金會侵占案件被收押。今年4月，他因侵占案被判刑1年6月，法院裁定與前案合併執行4年3月，同月入監服1年3月殘刑。

孫道存今年10月1日因惡性腫瘤惡化，申請保外就醫，今天凌晨癌逝，享壽72歲。台北監獄也證實接獲孫道存死訊。他的女兒孫芸芸則表示，一切都會低調處理。

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