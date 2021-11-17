捷運站尾行女高中生 變態男電梯內偷拍裙底風光得逞

18歲林男昨日傍晚從捷運站出來後，鎖定一名女高中生，沿路尾隨到其住家，趁著搭電梯之際偷拍女學生裙底風光，林男對犯行坦承不諱，警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

2021/11/17 21:02

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市18歲林姓男子疑有偷拍癖好，昨（16）日傍晚從捷運站出來後，鎖定一名女高中生，沿路尾隨到其住家，趁著搭電梯之際偷拍女裙底風光，惡行被女高中生父母發現後，憤而報警提告；警方獲報調查，通知林男到案，他對犯行坦承不諱，警訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

16日下午，林男在捷運永安市場站附近徘徊，見到一名女高中生面貌清秀、身材苗條，疑似控制不住自己的性癖好，竟明目張膽尾行女高中生，一路跟到環河東路一帶。

請繼續往下閱讀...

誇張的是，林男不僅尾行女高中生進入她的住家社區，還假意是同社區住戶，與女高中生一起搭電梯，趁她不注意之際將手機伸進裙底，偷拍女高中生內褲，囂張行徑彷彿電梯內部沒有裝監視器，犯後隨即下樓徒步離去。

女高中生回到家中，向父母哭訴恐怖經歷，雙親不甘女兒遭人欺侮，憤而打電話到派出所，請警方到場受理報案。

員警後續擴大追查，調閱監視器查出林男身分，發現他有尾行情事，遂通知前往說明。林男到案供稱，他確實有偷拍，還主動交出手機供員警檢查，內部存有女高中生裙底風光的偷拍影片；警方偵訊後，全案依妨害秘密罪嫌移送新北地檢署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法