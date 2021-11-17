為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    捷運站尾行女高中生 變態男電梯內偷拍裙底風光得逞

    18歲林男昨日傍晚從捷運站出來後，鎖定一名女高中生，沿路尾隨到其住家，趁著搭電梯之際偷拍女學生裙底風光，林男對犯行坦承不諱，警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

    18歲林男昨日傍晚從捷運站出來後，鎖定一名女高中生，沿路尾隨到其住家，趁著搭電梯之際偷拍女學生裙底風光，林男對犯行坦承不諱，警訊後依妨害秘密罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/11/17 21:02

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市18歲林姓男子疑有偷拍癖好，昨（16）日傍晚從捷運站出來後，鎖定一名女高中生，沿路尾隨到其住家，趁著搭電梯之際偷拍女裙底風光，惡行被女高中生父母發現後，憤而報警提告；警方獲報調查，通知林男到案，他對犯行坦承不諱，警訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

    16日下午，林男在捷運永安市場站附近徘徊，見到一名女高中生面貌清秀、身材苗條，疑似控制不住自己的性癖好，竟明目張膽尾行女高中生，一路跟到環河東路一帶。

    誇張的是，林男不僅尾行女高中生進入她的住家社區，還假意是同社區住戶，與女高中生一起搭電梯，趁她不注意之際將手機伸進裙底，偷拍女高中生內褲，囂張行徑彷彿電梯內部沒有裝監視器，犯後隨即下樓徒步離去。

    女高中生回到家中，向父母哭訴恐怖經歷，雙親不甘女兒遭人欺侮，憤而打電話到派出所，請警方到場受理報案。

    員警後續擴大追查，調閱監視器查出林男身分，發現他有尾行情事，遂通知前往說明。林男到案供稱，他確實有偷拍，還主動交出手機供員警檢查，內部存有女高中生裙底風光的偷拍影片；警方偵訊後，全案依妨害秘密罪嫌移送新北地檢署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「妨害秘密罪」大修！給人「看」嘿咻片就觸法 「深偽」最重關7年
    2021/11/17 17:59

    「妨害秘密罪」大修！給人「看」嘿咻片就觸法 「深偽」最重關7年
    女嗲愛愛影片「多10秒也好」 秒翻臉告偷拍男友
    2021/11/13 10:20

    女嗲愛愛影片「多10秒也好」 秒翻臉告偷拍男友

    只要「1步驟」有助改善腰酸背痛！
    尾隨2女同事偷拍 高市聯醫職員起訴
    2021/11/09 10:53

    尾隨2女同事偷拍 高市聯醫職員起訴
    澎湖士兵涉偷拍性騷 岸巡：申誡2次從重議處汰除
    2021/11/02 16:20

    澎湖士兵涉偷拍性騷 岸巡：申誡2次從重議處汰除

    新加坡隱形牙套Zenyum 吳姍儒分享完美微笑
    不滿同志愛侶戀他男 醋男竟設局偷拍伴侶與男按摩師啪啪
    2021/10/11 10:04

    不滿同志愛侶戀他男 醋男竟設局偷拍伴侶與男按摩師啪啪
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播