日正當中酒駕衝撞安全島翻覆 男子依公共危險罪送辦

警方依法對肇事男子酒測，有酒精反應觸犯公共危險罪。（記者劉禹慶攝）

2021/11/17 21:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日正當中之際，就已渾身酒氣，還酒後上路！馬公市蕭姓男子酒後駕車上路，卻在路口轉彎時，不慎擦撞安全島翻車。人雖幸運的僅受輕傷，自行脫困，但是警方現場進行酒測，有酒精反應，依違反公共危險罪移送法辦。

警方調查指出，今日上午11時25分許，30歲的蕭姓男子駕駛黑色自小客車，自馬公市文山路由北往南，欲左轉文明路時，不慎自撞文明路口上的分隔島而翻車，車體側翻成九十度，蕭男自行爬出窗外脫困。消防局據報後趕抵現場，無人受困車內，經檢視傷者意識清楚且生命徵象穩定，僅有擦傷情形不願送醫。

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由於傷者表示將在現場等候家屬，再由家屬陪同自行就醫，因此警消給予救護紀錄表，要求傷者簽名後返隊，由警方接手後續交通事故調查。因現行法令規定，只要肇事有酒精反應，就觸犯公共危險罪，因此雖然吹氣酒精值僅零點一五，並未超過標準值，但仍依公共危險罪移送法辦。

另外，蕭姓駕駛除了吃上公共危險罪官司外，還必須負擔轎車損毀及分隔島上公共設施毀損賠償，可謂得不償失。該駕駛在日正當中之際就飲酒，還能酒後上路，在鬧區大道上演翻車記，讓許多路過人車都心有餘悸，所幸未波及其他人車，造成更多人命傷亡，可謂不幸中的大幸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

馬公市鬧區要道發生車輛衝撞分隔島翻覆，駕駛順利爬出轎車。（記者劉禹慶攝）

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