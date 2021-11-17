手指侵入病患肛門調整尾椎挨告 整復師判刑8月

新北地院。（資料照）

2021/11/17 16:57

〔記者王定傳／新北報導〕新北市新莊區一家整復診所徐姓整復師，以侵入性醫療手法替一對母女進行脊椎尾椎矯治而被告；新北地院法官認為徐男並無合法醫師資格，卻擅自執行醫療業務，考量他犯後認罪，並與被害者中的女兒和解，知所悔悟，依違反醫師法判刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並接受5場法治教育課程。

檢警調查，一名中年婦人因脊椎疼痛難耐，去年6月至9月間，多次尋求徐男協助，徐男則以手指侵入肛門、扳動尾椎方式幫她調整尾椎；同年9月12日，婦人帶腰痛不適女兒上門求助，其女兒進診間後才知治療方式，且當下疼痛不已，事後報警處理。

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據了解，婦人於警詢時表示，因自已治療後，原本疼痛的狀況有獲得改善，才會帶女兒上門，但沒告知女兒如何調整，檢方調查後依違反醫療法將徐男起訴。

法官審理認為，徐男明知自己未取得合法醫師資格，卻擅自執行醫療業務，對患者身體健康造成不合理的風險，所為實不足取，但審酌他非法執業時間非長，情節尚非重大，犯後認罪並與婦人女兒和解，知所悔悟，加上本案無跡證顯示有造成病患實際身體傷害，因此給予緩刑。

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