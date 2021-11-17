小三勝利！富邦銀女經理不倫已婚男下屬 告贏正宮獲賠300萬

北富銀分行女經理偷吃同樣已婚的男下屬，遭捉姦後簽立協議書，但女經理與原配均違反協議內容，均遭法院判賠。（情境照，本報合成）

2021/11/17 13:33

〔記者溫于德／台北報導〕金融監督管理委員會先前接獲檢舉，指台北富邦銀行女經理與同樣已婚男下屬偷腥。女經理後來怒告男下屬原配，原因是前年被捉姦已簽立協議書並賠償原配300萬元，原配卻洩密；但原配也不是省油的燈，反訴女經理仍與丈夫牽手外出，求償120萬元。台北地院審結，認定2女均違反協議內容，判女經理可獲賠300萬元，原配也獲賠15萬元；可上訴。

全案源於前年3月11日，女經理與男下屬赴北市大直區薇閣精品旅館遭原配捉姦，3人當時簽署協議書，約定女經理賠償300萬元，男下屬給付50萬元，換取原配銷毀證據，不得對外散布，也不能赴她的住家或工作場所騷擾。

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但女經理主張，她的丈夫收到她與男下屬牽手外出照片，並於照片背面記載「XXX先生 不知你是否知情你太太一直在外有不正當的男女關係，此事造成很多人很大的痛苦困擾 請速聯絡為宜，煩先請簡訊聯繫確認」等語。

同樣令女經理不滿的是，原配將類似內容信件寄給台北富邦銀行檢舉，導致她被調查，更於今年5月間以陳情函方式向金管會陳情，她因而遭公司人資主管約談，更被媒體公開報導。女經理認為，原配違反協議，害她名譽嚴重受損，求償300萬元。

原配解釋，她發現女經理簽協議後仍與身為男下屬的丈夫有不正當往來，丈夫並因此搬離住所也提起離婚訴訟，調解期間，她極力要求丈夫調離分行，丈夫卻百般推託並堅持分居，她為斷絕女經理繼續藉職務之便接近丈夫，不得已向北富銀檢舉，但北富銀仍未調動女經理職務，她才將陳情函轉寄金管會；至於女經理丈夫收到信件並非她所寄，請求判女經理敗訴。

原配同時反訴指，女經理自前年3月下旬至同年6月，逢假日仍與丈夫單獨外出外出、用餐、牽手逛街、散步、一同上下班等不正常往來，已侵害配偶權，求償120萬元。

北院認為，女經理與原配均違反協議，故依協議內容判女經理獲賠300萬元；另審酌女經理明知男下屬已婚，仍維持不正常往來，判原配獲賠15萬元。

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