廚師誘少女拍裸照 還約出來車震 判關2年

基隆地院近日審結，認定廖男觸犯妨害性自主、兒少性剝削等罪，判處有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2021/11/17 13:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名廖姓廚師今年7月間透過臉書結識國中少女小玲（化名），兩人談起網戀。廖男明知小女友未滿16歲，竟要求她拍裸照傳給自己，隔幾天帶著小玲出遊，並在車上嘿咻。小玲將此事告知社工，因而曝光。基隆地院近日審結，認定廖男觸犯妨害性自主、兒少性剝削等罪，判處有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑5年。

據悉，30多歲廖姓廚師透過臉書結識就讀國中的小玲，因廖男長相帥氣，且談吐幽默讓她非常喜歡，才認識沒幾天，就決定與廖男交往，更依照男友的指示拍下性感裸照供他觀賞。

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廖男收到裸照後，便約小玲見面要帶她出遊，今年7月中旬某日凌晨，將小女友帶到基隆某地空曠處車震，兩人在車內翻雲覆雨後，再將她送回家中。

數日後，小玲與社工聊天時，將此段經歷告知，社工聽聞立刻將此事通報校方，並告知家長，帶著她到警察局報案。據悉，廖男到案後，承認犯行，警方則依法將他函送法辦。

檢察官偵訊後，認定廖男要求小玲拍攝裸照給自己觀看及帶到戶外進行車震等行為，已涉犯兒少性剝削、妨害性自主等罪，依法將他起訴。

法官審理後，認定廖男要求小女友拍裸照部分，已觸犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處有期徒刑1年6月；另犯下兩次對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪，分別判處8、10月徒刑，應執行有期徒刑2年。

另因雙方已經達成和解，予以廖男緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應履行調解內容支付和解金。

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