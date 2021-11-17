為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    廚師誘少女拍裸照 還約出來車震 判關2年

    基隆地院近日審結，認定廖男觸犯妨害性自主、兒少性剝削等罪，判處有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定廖男觸犯妨害性自主、兒少性剝削等罪，判處有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

    2021/11/17 13:07

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名廖姓廚師今年7月間透過臉書結識國中少女小玲（化名），兩人談起網戀。廖男明知小女友未滿16歲，竟要求她拍裸照傳給自己，隔幾天帶著小玲出遊，並在車上嘿咻。小玲將此事告知社工，因而曝光。基隆地院近日審結，認定廖男觸犯妨害性自主、兒少性剝削等罪，判處有期徒刑2年，考量雙方已達成和解，予以緩刑5年。

    據悉，30多歲廖姓廚師透過臉書結識就讀國中的小玲，因廖男長相帥氣，且談吐幽默讓她非常喜歡，才認識沒幾天，就決定與廖男交往，更依照男友的指示拍下性感裸照供他觀賞。

    廖男收到裸照後，便約小玲見面要帶她出遊，今年7月中旬某日凌晨，將小女友帶到基隆某地空曠處車震，兩人在車內翻雲覆雨後，再將她送回家中。

    數日後，小玲與社工聊天時，將此段經歷告知，社工聽聞立刻將此事通報校方，並告知家長，帶著她到警察局報案。據悉，廖男到案後，承認犯行，警方則依法將他函送法辦。

    檢察官偵訊後，認定廖男要求小玲拍攝裸照給自己觀看及帶到戶外進行車震等行為，已涉犯兒少性剝削、妨害性自主等罪，依法將他起訴。

    法官審理後，認定廖男要求小女友拍裸照部分，已觸犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處有期徒刑1年6月；另犯下兩次對於14歲以上未滿16歲之女子性交罪，分別判處8、10月徒刑，應執行有期徒刑2年。

    另因雙方已經達成和解，予以廖男緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應履行調解內容支付和解金。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷拍8歲小表妹下體傳雲端相簿 Google通報助檢警逮色狼
    2021/11/04 11:19

    偷拍8歲小表妹下體傳雲端相簿 Google通報助檢警逮色狼
    12歲少女為虛擬寶物拍露胸照 變態玩家看光光竟反悔
    2021/10/21 00:09

    12歲少女為虛擬寶物拍露胸照 變態玩家看光光竟反悔

    只要「1步驟」有助改善腰酸背痛！
    台版N號房性剝削少女 被害國小妹 倍數激增
    2021/09/14 05:30

    台版N號房性剝削少女 被害國小妹 倍數激增
    嚇阻殘害兒少 司院擬設量刑表／逼迫少女拍淫照 可重判7年
    2021/09/14 05:30

    嚇阻殘害兒少 司院擬設量刑表／逼迫少女拍淫照 可重判7年

    信義房屋慶40 ESG打造永續好生活
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播