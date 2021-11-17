退伍少校持假證潛入左營軍區 已落網正接受憲兵偵訊中

左營海軍提早退伍少校假證潛入營區，昨晚落網正接受憲兵偵訊中。（資料照）

2021/11/17 12:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營海軍提早退伍的陳姓少校，涉持假證件混入營區，翻牆潛入至海軍敎準部辦公室，憲兵隊昨晚11點35分會同左營分局、刑大，埋伏三民區遼北街大樓租處，趁他搬運物品出門時拘提到案，警方並未查獲任何國防資料，轉由憲兵隊搜索，據了解，陳男曾向友人表示進營區想了結自己，但軍方對此說詞持保留。

據了解，陳姓退伍少校（34歲）去年退伍後多次搬家，今年搬至三民區遼北街約5、6個月，陳男於12日晚間持造假證件混入左營海軍營區，翻牆潛入溜進海軍教準部辦公室，是否有機密文件遭竊，軍方不願說明，憲兵隊不易掌握陳行蹤，會同雄警追查，警方鎖定了陳在三民區租處，昨夜11點35分許和軍方持橋檢開出的拘票，前往遼北街一棟大樓逮捕陳男。

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憲警人員埋伏等候陳男準備搬物品上車時，一舉將人逮捕，並獲當事人同意搜索，由軍方負責搜索，並未發現違禁品，至於是否有國防機密文件，軍方低調不回應，全案由橋檢指揮偵辦中，目前陳男由軍方偵訊中。

據了解，陳男疑因風紀等問題遭查處將予汰除，陳男申請獲准提前退伍，由於海軍左營基地的教準部是海軍最高的教育訓練機關，具有不少機密作戰計畫，被退役軍官潛入引發各界關注。

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