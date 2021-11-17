為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退伍少校持假證潛入左營軍區 已落網正接受憲兵偵訊中

    左營海軍提早退伍少校假證潛入營區，昨晚落網正接受憲兵偵訊中。（資料照）

    左營海軍提早退伍少校假證潛入營區，昨晚落網正接受憲兵偵訊中。（資料照）

    2021/11/17 12:59

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄左營海軍提早退伍的陳姓少校，涉持假證件混入營區，翻牆潛入至海軍敎準部辦公室，憲兵隊昨晚11點35分會同左營分局、刑大，埋伏三民區遼北街大樓租處，趁他搬運物品出門時拘提到案，警方並未查獲任何國防資料，轉由憲兵隊搜索，據了解，陳男曾向友人表示進營區想了結自己，但軍方對此說詞持保留。

    據了解，陳姓退伍少校（34歲）去年退伍後多次搬家，今年搬至三民區遼北街約5、6個月，陳男於12日晚間持造假證件混入左營海軍營區，翻牆潛入溜進海軍教準部辦公室，是否有機密文件遭竊，軍方不願說明，憲兵隊不易掌握陳行蹤，會同雄警追查，警方鎖定了陳在三民區租處，昨夜11點35分許和軍方持橋檢開出的拘票，前往遼北街一棟大樓逮捕陳男。

    憲警人員埋伏等候陳男準備搬物品上車時，一舉將人逮捕，並獲當事人同意搜索，由軍方負責搜索，並未發現違禁品，至於是否有國防機密文件，軍方低調不回應，全案由橋檢指揮偵辦中，目前陳男由軍方偵訊中。

    據了解，陳男疑因風紀等問題遭查處將予汰除，陳男申請獲准提前退伍，由於海軍左營基地的教準部是海軍最高的教育訓練機關，具有不少機密作戰計畫，被退役軍官潛入引發各界關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    欠債退伍少校闖海軍教準部 檢憲警釐清是否涉及共諜
    2021/11/17 12:29

    欠債退伍少校闖海軍教準部 檢憲警釐清是否涉及共諜
    退役少校闖進左營軍區 國防部副部長：加強警衛勤務應變能力
    2021/11/17 10:35

    退役少校闖進左營軍區 國防部副部長：加強警衛勤務應變能力

    只要「1步驟」有助改善腰酸背痛！
    海陸隊員疑左營軍區內輕生 軍方：無關退役少校侵入
    2021/11/16 21:14

    海陸隊員疑左營軍區內輕生 軍方：無關退役少校侵入
    傳海陸士官自戕 海軍陸戰隊：救治後恢復心跳
    2021/11/16 20:12

    傳海陸士官自戕 海軍陸戰隊：救治後恢復心跳

    安南醫院治療靜脈潰瘍引領亞太
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播