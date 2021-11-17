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    「今晚，我想來點…」最新販毒暗語曝 3歲以下幼兒免費？

    警方當街逮捕正在毒品交易的販毒集團成員。（記者許國楨翻攝）

    警方當街逮捕正在毒品交易的販毒集團成員。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/17 12:33

    〔記者許國楨／台中報導〕「老闆，給我一個雙人套餐」、「再加一杯飲料」，孰知點餐流程，竟是藥頭和藥腳間溝通交易K他命和毒咖啡包數量的最新暗語。

    台中市刑大日前破獲一個平均年齡相當輕的販毒集團，查出該集團為了規避查緝，將微信暱稱取為連鎖美食餐廳，互稱「老闆」並以「雙人套餐」、及「飲料」等暗語製作價目表推播廣告，其中最爆笑的是，居然連「3歲以下幼兒免費」的餐廳用詞都複製貼上，而全案最近也經檢方偵結起訴。

    台中市刑大偵四隊今年5月間根據情資，循線偵破以陳姓男子為首的4人販毒集團，發現該集團成員平均年齡僅有22歲，由陳嫌負責出資購入毒品，其餘3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸，為掩人耳目並降低警方關注，特別將微信暱稱取為「○○天堂」、「○城」等知名連鎖餐廳，互稱「老闆」，並以「好吃好喝」、「雙人套餐」、「三人套餐」、及「飲料」等暗語製作價目表推播廣告。

    而暗語明顯使用一般餐廳的用詞，經複製修改後貼上，例如雙人簡餐5100元，就是兩份特定毒品，四人套餐10000元，各式飲品（即是毒咖啡）600元，標榜價格公開透明，警方見時機成熟，趁雙方毒品交易時當街查獲，並陸續追捕共犯到案，計在作案車輛及犯嫌住處查扣外觀以「麻將」為主題包裝的毒品咖啡包26包（毛重189.14公克）、K他命8包（毛重17.04公克）、不法所得3萬餘元及工作手機4具等贓證物。

    警方調查，該販毒集團主要透過微信與客人聯繫毒品交易事宜後，將訂單內容告知「司機」駕駛車輛外送交貨，全案台中地檢署檢察官偵結後，以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例，及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例起訴在案，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作。

    市刑大強調，新興毒品多以飲料及休閒零食的方式包裝，且藥頭或同儕間也常以「只是會high」、「警察驗尿驗不出來」等話術勸進年輕人嘗試，呼籲年輕人勿因小失大，自毀前程，也嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮捕其他共犯。（記者許國楨翻攝）

    警方逮捕其他共犯。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣以「麻將」為主題包裝的毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣以「麻將」為主題包裝的毒咖啡包。（記者許國楨翻攝）

    販毒集團製作的販毒暗語價目表推播廣告。（記者許國楨翻攝）

    販毒集團製作的販毒暗語價目表推播廣告。（記者許國楨翻攝）

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