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    228赴大溪慈湖陵寢潑紅漆 獨派青年、大學生11人獲緩刑確定

    高等法院認定李嘉宇等11人均涉嫌毀損罪，分別判拘役30天至50天不等，均獲緩刑2年，妨害公務部份均無罪，全案確定。（資料照）

    高等法院認定李嘉宇等11人均涉嫌毀損罪，分別判拘役30天至50天不等，均獲緩刑2年，妨害公務部份均無罪，全案確定。（資料照）

    2021/11/17 12:14

    〔記者楊國文／台北報導〕自由台灣黨成員李嘉宇等獨派青年、公私立大學生，2018年的228當天闖入桃園大溪慈湖陵寢，持紅色油漆朝蔣介石靈柩及周圍潑灑，桃園地院依毀損、妨害公務等罪，判11人拘役55天到59天不等，均可易科罰金，至於侮辱墳墓、紀念碑部分因不構成侮辱，獲判無罪；高等法院認定李嘉宇等11人均涉嫌毀損罪，分別判拘役30天至50天不等，均獲緩刑2年，妨害公務部份均無罪，全案確定。

    11名被告均未到庭聆判，高院判刑結果如下：李嘉宇、楊侒橙、陳俞璋、莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、張閔喬、邱峻翔涉嫌共同毀損他人物品罪，其中，李嘉宇、羅宜各處拘役50日，均可易科罰金5萬元；莊承澔、郭潤庭、楊侒橙、郭蕎瑛、陳俞璋、周維理、王騰葦、邱峻翔等8人，各處拘役40天，均可易科罰金4萬元，張閔喬判拘役30天，可易科罰金3萬元；11人均獲緩刑貳年。

    至於一審依妨害公務罪判楊侒橙拘役59天，高院今改判無罪。

    此外，李嘉宇、楊侒橙、陳俞璋、莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、邱峻翔緩刑期間付保護管束，並應各提供40小時的義務勞務。

    2018年2月27日晚間，李嘉宇（32歲）等10人先在自由台灣黨黨部商討隔天前往慈湖陵寢潑漆事宜，李嘉宇取出3罐紅色油漆，由在場人士以塑膠空瓶分裝成約10瓶並備妥布條，隔天早上9點半到10點在慈湖陵寢停車場集合後，步行至陵寢正廳外，強行闖入以紅絨繩為界的靈柩及周邊潑灑紅漆，導致靈柩、遺像、相框、蠟燭等物不堪使用；國防部後備指揮部桃園管理組陵蔣姓陵寢官見狀上前阻止，楊侒橙另以身體推擠及徒手拉扯蔣員。

    桃園地檢署偵查認為，李嘉宇等人以潑漆方式表達政治理念，已逾越法律界限，將李等11人均起訴。此外，檢方另將涉及「文化資產保存法」行政裁罰的部分，函請桃園市政府依法處理。

    桃園地院審理認定，李嘉宇等11人所為，對社會秩序及財產法益所造成的危害，已與憲法保障言論自由意旨不符比例 ，倘不予非難，無非鼓動人民得枉顧正當法律程序要求，逕自訴諸不法而破壞法治，分別判拘役55天到59天不等刑責，均可易科罰金，年紀最輕者僅20歲。

    其中，李嘉宇、陳俞章被依毀損罪判拘役59天，莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、張閔喬、邱峻翔則為拘役55天，楊侒橙則依妨害公務罪判59天。李嘉宇等人不服判決，上訴高等法院。

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