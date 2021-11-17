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    「換工」交換技能 竹縣警消創新合力打造安全防護網

    新竹縣政府警察局和消防局推出技能交換計畫，希望以一加一大於二的精神，合力打造新竹縣的安全防護網。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局和消防局推出技能交換計畫，希望以一加一大於二的精神，合力打造新竹縣的安全防護網。 （記者廖雪茹攝）

    2021/11/17 11:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕在機械化不普及的年代，客家地區農忙時會和親戚或鄰居進行「換工」，以解決人力不足的問題；新竹縣政府警察局和消防局創全國之先，以客家換工精神出發，推出技能交換計畫，由警察教導消防員防身術，消防員傳授警察CPR技術，希望以一加一大於二的精神，合力打造新竹縣的安全防護網。

    消防局緊急救護科長劉彥承表示，消防員執行救護時已多次發生被民眾攻擊事件，警察在交通事故現場也常遇有民眾需急救的狀況，在這樣的關鍵時刻，如果消防員具有「自我防衛」能力，或是警察局擁有「急救」技術，將能掌握黃金時間，將傷害降至最低。

    警、消技能交換計畫預計在一個月內完成。其中，消防局規劃為警察局量身打造急救課程，包括生命徵象的監測、CPR操作、AED使用以及患者危急程度的判別等，將以10天、20梯次，為警察局每位同仁訓練，經測驗合格後製發合格證明。

    警察局訓練科長孟繁忠表示，將推派局內資深教官協助將自我防衛技能傳授給消防同仁，教學內容包括基本防身運用、危機判斷、緊急狀況處理等，希望讓消防同仁在執勤時都能平平安安。

    消防局長孫福佑表示，其實早在20幾年前，警察和消防局本來就是同屬警察單位，後來於87年時因應及配合整體災害防救體系業務需要，才成立消防局，新竹縣也是全台最早成立消防局的縣市。

    警察局長吳敬田也指出，警察和消防在許多業務上都有交流的機會，彼此密不可分，希望透過這次合作的方式，共同守護新竹縣民的生命財產安全。

    新竹縣政府警察局和消防局以客家換工精神出發，推出技能交換計畫，由警察教導消防員防身術，消防員傳授警察CPR技術。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局和消防局以客家換工精神出發，推出技能交換計畫，由警察教導消防員防身術，消防員傳授警察CPR技術。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局和消防局創全國之先，以客家換工精神出發，推出技能交換計畫，由警察教導消防員防身術，消防員傳授警察CPR技術，希望以一加一大於二的精神，合力打造新竹縣的安全防護網。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府警察局和消防局創全國之先，以客家換工精神出發，推出技能交換計畫，由警察教導消防員防身術，消防員傳授警察CPR技術，希望以一加一大於二的精神，合力打造新竹縣的安全防護網。 （記者廖雪茹攝）

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