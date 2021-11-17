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    今天就是要退款！ 中國女消費糾紛鬧店家 遭警強制管束

    熊女大鬧商場。（記者邱俊福翻攝）

    熊女大鬧商場。（記者邱俊福翻攝）

    2021/11/17 11:41

    〔記者邱俊福／台北報導〕我今天就是要退款！一名中國籍熊姓女子購買大衣的消費糾紛，前晚於廖姓丈夫陪同下前往北市信義商圈某商場要求該專櫃退款，因不滿商家後續處理方式，竟熊女情緒激動，叫囂、毀損商家物品，轄區北市警信義分局三張犁派出所據報到場經制止不聽，遂依警察職權行使法強行實施管束。

    至於有民眾發文質疑警方執法過當，信義分局表示，當時員警為制止民眾失控行為，避免妨害其他公眾及衝突擴大，才依警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例的方式處置。

    警方調查，該夫妻檔是購買一件7萬多元的大衣，因大衣外套尺寸、比官網昂貴等等問題，要求退款遭商家認為已提供修改，拒絕退款。當天晚間8時許，夫妻倆便前往堅持要求退款，結果熊女情緒失控，在商場大聲咆嘯，並踢商場衣架。

    商家立即向警方報案後，警方派員到場表達該處為公共區域，制止熊女失控行徑，但熊女仍持續出現叫囂、毀損商家物品的舉動，警方隨即實施強行上銬管束。

    警方表示，絕不容許轄區發生滋事案件之決心，也呼籲民眾遇有糾紛，應採取理性、合法方式解決問題，以免誤觸法網。

    警方對熊女實施強行上銬管束。（記者邱俊福翻攝）

    警方對熊女實施強行上銬管束。（記者邱俊福翻攝）

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