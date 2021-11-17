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    苗栗聯大路移動式測速宣導 3週218件超速、2車破百公里狂飆

    苗栗縣警察局將於通車後啟動移動式測速照相勤務，已於10月底展開宣導，結果，近3週多達218件違規超速，其中有2件更是以破百公里時速狂飆。（圖由警方提供）

    苗栗縣警察局將於通車後啟動移動式測速照相勤務，已於10月底展開宣導，結果，近3週多達218件違規超速，其中有2件更是以破百公里時速狂飆。（圖由警方提供）

    2021/11/17 11:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市聯大路道路整體改善工程，可望於12月底前全線完工，完工後將更加筆直寬敞，但苗栗縣警察局考量交通安全除道路條件也有賴用路人行車速度配合，將於通車後啟動移動式測速照相勤務，並於10月底展開宣導，結果，近3週多達218件違規超速，其中有2件更是以破百公里時速狂飆。

    聯大路是國立聯合大學二坪及八甲2個校區的聯絡道路，全長2.63公里，但全線彎道多、路況起伏大，2010年通車後的8年間發生高達161起交通事故，引發地方關切，經苗栗縣政府極力爭取，獲交通部核定補助2億1250萬元，進行整體改善工程，可望於12月底前完工通車。

    警察局交通警察隊表示，改善後的聯大路，將由以往雙向單線道變為雙向4線道，道路將變為更加筆直寬廣，但交通安全除道路條件也有賴用路人行車速度配合，為維護用路人及學生通行安全並防制交通事故發生，將於通車後啟動移動式測速照相勤務。

    經警方實地勘查後，擇定易發生交通事故路段，設置警52標誌，派員不定時執行測速照相勤務。交通隊表示，聯大路速限40公里，統計10 月25日迄今已有218件違規超速，以超過速限21至30公里最多有100件，超過速限60公里以上的則有2件。

    警察局提醒用路人，目前聯大路移動式測速執法，仍是宣導期間，雖不會開單取締，但仍請民眾務必遵守道路交通規則，維護自身與他人生命財產安全。

    改善後的聯大路，將由以往雙向單線道變為雙向4線道，道路將變為更加筆直寬廣，但速限40公里。（圖由警方提供）

    改善後的聯大路，將由以往雙向單線道變為雙向4線道，道路將變為更加筆直寬廣，但速限40公里。（圖由警方提供）

    聯大路速限40公里，警方統計10 月25日迄今已有218件違規超速，以超過速限21至30公里最多有100件，超過速限60公里以上的則有2件。（圖由警方提供）

    聯大路速限40公里，警方統計10 月25日迄今已有218件違規超速，以超過速限21至30公里最多有100件，超過速限60公里以上的則有2件。（圖由警方提供）

    聯大路速限40公里，警方統計10 月25日迄今已有218件違規超速，以超過速限21至30公里最多有100件，超過速限60公里以上的則有2件。（圖由警方提供）

    聯大路速限40公里，警方統計10 月25日迄今已有218件違規超速，以超過速限21至30公里最多有100件，超過速限60公里以上的則有2件。（圖由警方提供）

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