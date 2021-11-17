基隆八大行業復業首日警逮溜上岸3名中國漁工

基隆市警一分局今天凌晨擴檢查獲愛三路上夏龍灣酒店並未申請復業許可，竟偷偷營業，店內還有妙齡越南籍女子坐檯。（記者林嘉東翻攝）

2021/11/17 11:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕八大行業復業首日，基隆警方漏夜擴檢，不僅查獲知名越南酒店偷偷營業，還活逮3名偷溜上岸歡唱的中國籍漁工，警訊後依法究辦。

16 日凌晨0時起，國內八大行業獲得審核過關者得以全面恢復營業，且營業期間所有從業人員及顧客「均」必需有接種一劑的疫苗滿14天紀錄。

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基隆市警一分局為杜絕業者違規防疫規定，造成疫情破口，八大行業開放首日，即動員大批警力執行臨檢查察勤務。

分局長楊効宜今天凌晨0時許，帶著各派出所警員針對舞廳、卡拉OK、視聽歌唱業執行臨檢，並向在場民眾及業者宣導確實遵守防疫規定。

警方擴檢時，查獲愛三路上夏龍灣酒店並未申請復業許可，竟偷偷營業，店內還有妙齡越南籍女子坐檯。

警方隨後發現包廂內張姓、李姓、連姓等3名酒客，拿不出身分證，經查竟是偷跑上岸飲酒歡唱的中國籍漁工，且3人均無法提供已注射一劑疫苗滿14天的證明。

警訊後，將3名中國籍漁工依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例移送基隆地檢署偵辦，並將夏龍灣業者依違反傳染病防治法函送基隆市衛生局裁罰

楊効宜呼籲，業者於降級解封後，仍應遵守政府相關防疫規定，警方將持續規劃臨檢勤務，全面清查相關業者是否落實相關防疫措施。

八大行業復業首日，基隆市警一分局長楊効宜帶著各派出所警員針對舞廳、卡拉OK、視聽歌唱業執行臨檢，並向在場民眾及業者宣導確實遵守防疫規定。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警一分局今天凌晨擴檢查獲愛三路上夏龍灣酒店並未申請復業許可，竟偷偷營業，店內還有妙齡越南籍女子坐檯。（記者林嘉東翻攝）

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