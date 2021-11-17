母子喝農藥輕生雙亡、身上傷痕累累 生前曾遭暴打涉案3嫌被判刑

簡姓母子喝農藥輕生，檢方相驗發現2人身上皆有傷痕，查出生前遭毆打，將涉案3嫌起訴。 （記者李立法攝）

2021/11/17 08:53

〔記者李立法／屏東報導〕簡姓母子喝農藥輕生雙亡，檢方相驗發現2人身上皆有傷痕，查出生前因投資糾紛遭到毆打，疑受不了壓力才共赴黃泉，檢方查出毆打母子的洪男及蘇氏父子，依傷害及恐嚇取財未遂等罪嫌起訴，屏東地院審理後，分別判處3人5個月至2年8個月不等徒刑，可上訴。

簡姓母子2019年6月間被人發現在自家喝農藥輕生，檢方相驗時發現2人身上有明顯傷痕，經過調查後，得知母子倆生前曾因投資糾紛參與協調，結果遭到對方毆打並恫嚇拿出5000萬元來和解，否則就要對母子不利，檢警循線查獲涉案的洪男及蘇氏父子。

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檢方認為簡姓母子因遭到暴力對待及恐嚇，受不了壓力才輕生，但洪男等3人否認毆打及恐嚇簡姓母子，檢警找到拍下洪男等人施暴的監視器畫面，並約談曾參與糾紛協調的相關證人，認定洪男等人涉嫌重大，提起公訴。

屏東地院依傷害、共同傷害及恐嚇取財未遂等罪併處主嫌洪男2年8個月徒刑，其中6個月得易科罰金，協助洪男施暴的蘇氏父子，依共同傷害罪分處5及10個月徒刑，蘇父得易科罰金。

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