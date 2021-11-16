中國新娘想退換7萬大衣不成…大鬧微風南山 警上銬逮人

一名中國籍熊姓新娘在微風南山專櫃購買Max Mara系列大衣，不滿價格比網路貴，且產地竟然還是中國製的，要求退換貨卻遭店家拒絕，熊女開始咆哮，甚至爆走並搗毀商家物品。圖為Max Mara微風南山形象概念店景。（Max Mara提供）

2021/11/16 23:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕一名嫁來台灣的中國籍熊姓女子，不滿買的衣服比網路貴超過1倍以上，且產地竟然還是中國製的，昨晚與廖姓丈夫前往信義區微風南山百貨打算換貨，卻遭店家拒絕，熊女現場情緒激動開始咆哮，最後甚至爆走並搗毀商家物品，連丈夫都拉不住她，後來警方到場，將她上銬帶回派出所管束。

據了解，35歲的熊女來自中國深圳，嫁來台灣領有居留證，她為慶祝結婚周年，本月9日與丈夫前往微風南山購買了要價70300元的Max Mara系列大衣，但她回去後發現，產地竟然是在中國，而非在品牌所在地的義大利，且網路價最便宜還只要3萬多元，越想越氣，昨天前往微風南山專櫃要求退換貨。

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但店家認為，熊女買衣服當天，曾要求修改袖口，後又剪標，堅持無法退款，熊女理論無效後開始暴走，連廖姓丈夫想要制止都抱不住她，轄區三張犁派出所員警到場，將她上銬帶回警局管束。

過程中有人拍下影片貼上臉書，一度質疑警方是否執法過當，信義分局表示，當時員警為制止民眾失控行為，避免妨害其他公眾及衝突擴大，依警察專業執法判斷、施以必要強制力，過程中因熊女不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例之方式處置。

警方也呼籲，民眾遇有糾紛，應採取理性、合法方式解決問題；另將持續加強各項勤務作為，防制發生不法情事，維護轄區治安平穩。

熊女不滿買的大衣竟然是中國製的。（記者姚岳宏翻攝）

熊女不滿買的大衣竟然是中國製的。（記者姚岳宏翻攝）

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