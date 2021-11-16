買iPad怕丈夫罵亂花錢 女出奇招報遺失卻遇貪警

洪女買了iPad怕丈夫責罵亂花錢，出奇招報遺失，心想6個月後無人認領就可領回，但處理此案的陳姓貪警卻將之據為己有。iPad示意圖，與本新聞無關。（路透）

2021/11/16 18:34

〔記者王定傳／新北報導〕今年6月，洪姓女子拜託朋友刷卡分期買了2萬餘元的第三代iPad PRO（11吋256G）平板電腦，因擔心遭丈夫責罵浪費錢，竟出奇招假裝撿到iPad，送往中和警分局錦和派出所謊稱是撿到，心想6個月後無人認領就可領回，但處理此案的陳姓貪警卻將之據為己有，新北地檢署今依違反貪污治罪條例將陳員起訴，陳員已自動離職。

檢警調查，今年6月11日下午，洪女與朋友前往新北市中和區好市多中和店消費，拜託好友刷卡分期購買這台iPad，但擔心遭丈夫責罵，隔日就跑到錦和派出所報案，謊稱撿到這台iPad，心想6個月後沒人領，iPad就會回到自己手上。

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檢方調查，錦和派出所受理後，以分局信封袋包裝iPad，連同陳報單、遺失物收據等文件，送交中和警分局收發室辦理掛號收文，由保安警察第一總隊第一大隊第一中隊前往該分局支援的陳員負責。

檢方調查，陳員沒按規定處理，見這台iPad全新未拆而心生貪念，竟以同事名義發函表示iPad已由遺失者領回，並在電腦系統中登載遺失物已領回，隨即將iPad帶回家、據為己有。

同月30日，洪女因接獲通知發現iPad竟遭人領走，遂打電話質問黃姓承辦人，黃員調卷後因未見到領據，因此透過LINE詢問陳員。

檢方調查，陳員見東窗事發，趕緊把iPad帶回分局，並以分局信封重新裝訂，並在信封上書寫受理編號，佯裝由保管室取出交給黃員，再電聯洪女領回，但紙終究包不住火，警方調閱監視器畫面調查，全案因此曝光。

檢方偵辦時，陳員坦承犯行，並於今年7月間自動離職，檢方認為他觸犯侵占職物上持有的非公用私有財物及刑法偽造文書罪嫌，請從一重以貪污治罪條例論處，但審酌他因一時失慮侵占iPad，該iPad價值未達5萬元，加上他偵查中自白，iPad已發還洪女，遂請法院依規定減輕其刑。

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