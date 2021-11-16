為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雲梯車升15樓不是救火！警曝真相：「救」躲外牆軟腳山老鼠…

    斗六一棟大樓外昨天深夜出動雲梯車升上15樓（左圖），不是為了救火，原來是為了抓山老鼠，把躲在外牆嚇到腿軟的山老鼠救下來（右圖）。（記者詹士弘翻攝）

    斗六一棟大樓外昨天深夜出動雲梯車升上15樓（左圖），不是為了救火，原來是為了抓山老鼠，把躲在外牆嚇到腿軟的山老鼠救下來（右圖）。（記者詹士弘翻攝）

    2021/11/16 17:40

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市一棟高層大樓昨天晚上外頭很熱鬧，不但停了多部警車，還出現雲梯車，大家都以為發生火警，卻沒看到大樓冒煙著火，也不見消防人員噴水救人。原來這是一場另類的誤會，是警方抓山老鼠時，有人躲到大樓高層外牆，警方擔心會發生意外，才出動雲梯車救人。

    斗六市西平路百麗花園大樓昨天深夜11點被雲梯車、警車包圍，不少人以為發生火警，還出來看熱鬧，但看了老半天，卻不見消防人員噴水，如果是防災演練，怎麼會選在半夜？後來看到有人卡在大樓高樓外牆，又以為是有人打算輕生，結果全部猜錯。

    警方說，接獲線報，有涉嫌偷砍森林珍木的山老鼠窩藏在大樓內，才會同保七總隊、移民署人員，在所有山老鼠都回家後，趁著夜色準備上15樓抓人。

    警方圍捕時，有個山老鼠為了逃避追緝，居然學蜘蛛人爬到大樓外牆，卻卡在15樓陽台外冷氣口縫隙窗台。事發突然，警方根本來不及鋪設氣墊床，又擔心他情急跳樓，趕快通報消防隊出動雲梯車協助救人。這名山老鼠躲到大樓外，發現人出得去卻回不來，進退兩難，嚇得兩腿發軟，直到雲梯車靠近，才幸運獲救。

    這次圍捕行動警方共逮捕11人，其中有8名逃逸移工、3名本國人，共查扣盜採珍木數10塊及相關工具證物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為撿10元！男爬4樓遮雨棚腿軟受困 出動雲梯車救援
    2021/09/21 18:00

    為撿10元！男爬4樓遮雨棚腿軟受困 出動雲梯車救援
    超大「雲梯車」！消防局花蓮分隊廳舍落成 造型很吸睛
    2021/09/09 10:34

    超大「雲梯車」！消防局花蓮分隊廳舍落成 造型很吸睛

    世界級全台最大百貨購物城即將誕生
    男子爬上景美橋上傳騷動 警消、雲梯車到場勸阻
    2021/07/20 22:33

    男子爬上景美橋上傳騷動 警消、雲梯車到場勸阻
    驚悚！婦單腳倒掛6樓遮雨棚外 雲梯車緊急救人
    2021/07/20 19:45

    驚悚！婦單腳倒掛6樓遮雨棚外 雲梯車緊急救人

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    神壇火災雲梯車莫名故障！消防員卡半空：「狐仙」這次來找「劉海」
    2021/07/01 05:33

    神壇火災雲梯車莫名故障！消防員卡半空：「狐仙」這次來找「劉海」
    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災
    2021/01/19 13:03

    新北消防局添購新雲梯車 升梯30秒加入高樓救災
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播