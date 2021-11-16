雲梯車升15樓不是救火！警曝真相：「救」躲外牆軟腳山老鼠…

斗六一棟大樓外昨天深夜出動雲梯車升上15樓（左圖），不是為了救火，原來是為了抓山老鼠，把躲在外牆嚇到腿軟的山老鼠救下來（右圖）。（記者詹士弘翻攝）

2021/11/16 17:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣斗六市一棟高層大樓昨天晚上外頭很熱鬧，不但停了多部警車，還出現雲梯車，大家都以為發生火警，卻沒看到大樓冒煙著火，也不見消防人員噴水救人。原來這是一場另類的誤會，是警方抓山老鼠時，有人躲到大樓高層外牆，警方擔心會發生意外，才出動雲梯車救人。

斗六市西平路百麗花園大樓昨天深夜11點被雲梯車、警車包圍，不少人以為發生火警，還出來看熱鬧，但看了老半天，卻不見消防人員噴水，如果是防災演練，怎麼會選在半夜？後來看到有人卡在大樓高樓外牆，又以為是有人打算輕生，結果全部猜錯。

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警方說，接獲線報，有涉嫌偷砍森林珍木的山老鼠窩藏在大樓內，才會同保七總隊、移民署人員，在所有山老鼠都回家後，趁著夜色準備上15樓抓人。

警方圍捕時，有個山老鼠為了逃避追緝，居然學蜘蛛人爬到大樓外牆，卻卡在15樓陽台外冷氣口縫隙窗台。事發突然，警方根本來不及鋪設氣墊床，又擔心他情急跳樓，趕快通報消防隊出動雲梯車協助救人。這名山老鼠躲到大樓外，發現人出得去卻回不來，進退兩難，嚇得兩腿發軟，直到雲梯車靠近，才幸運獲救。

這次圍捕行動警方共逮捕11人，其中有8名逃逸移工、3名本國人，共查扣盜採珍木數10塊及相關工具證物。

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