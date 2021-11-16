南投國3疑疲勞駕駛 1車自撞波及3車、4人輕傷

國道3號南投交流道半夜發生1部自小客車擦撞內側護欄，造成車身受損、翻覆情形。（國道公路警察局提供）

2021/11/16 15:50

〔記者謝介裕／南投報導〕國道疲勞駕駛交通意外又一樁！

國道3號高速公路北向230公里處南投交流道路段，今日0時左右，35歲的張姓男子駕駛銀色自小客車，疑因下班後，未充分休息，以致一時閃神擦撞國道內側護欄後，翻覆停於內線車道，後方全姓女子駕駛藍色自小客，也因天色昏暗，未注意到車前路況，不慎追撞停於內線車道的銀色自小客車後，又失控彈至外線車道，還好雙方駕駛及車上乘客共計4人，因都有繫上安全帶，僅造成身上多處輕微擦挫傷，經送醫後，並無生命危險。

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然而，因該起追撞車禍，造成汽車零件噴飛至對向南下車道，當時也來到南投交流道事故路段的蘇姓及陳姓2名自小客車駕駛，疑因來不及閃避而輾壓到事故車體散落的零件，導致車子爆胎，還好駕駛及時穩住車身並未釀成大禍。

國道第7公路警察大隊表示，此次疑因1部自小客車疲勞駕駛自撞，才波及其他3部車輛，警方據報後，也趕忙前往維持交通秩序，並針對4車駕駛人進行酒測，結果酒測值均為0，確實的肇事原因則有待進一步調查釐清。

警方說，夜間因視線及能見度較不好，致行車肇事率較日間高，因此提醒民眾覺得精神狀況較差時，可至服務區或駛出國道稍作休息養足精神後再出發，切勿疲勞駕駛，並遵守交通法規，才是確保行車安全之道。

國道3號南投交流道半夜發生連環車輛，其中1部藍色自小客車的車頭嚴重受損。（國道公路警察局提供）

國道3號南投交流道半夜發生1起連環車禍，造成4部自小客車受損，警方趕忙處理並維護交通秩序。（國道公路警察局提供）

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