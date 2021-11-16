大逆轉！ 檳榔西施23年前遭虐死焚屍 女殺人犯改判免賠

女子陳諭詩主張求償已逾請求權時效，高院認為，林父直到去年才求償，距侵權行為時已逾21年，超過最長10年的請求權時效，今改判不必賠償。（資料照）

2021/11/16 13:45

〔記者楊國文／台北報導〕23年前，台北市17歲林姓台日混血少女到桃園檳榔攤工作，被懷疑侵占款項，遭虐死焚屍滅跡，前年因秘密證人檢舉才偵破，揪出4名凶手，一審將42歲主嫌潘子鑑、43歲陳諭詩依殺人罪各判無期徒刑，高等法院審酌2人案發時年僅19、20歲，思慮不周，均改判14年6月；民事部份，一審判陳諭詩和潛逃海外遭通緝的被告吳男應各賠償林女父親177萬多元，陳女上訴主張已逾請求權時效，高院認為，林父直到去年才求償，距侵權行為時已逾21年，超過最長10年的請求權時效，今改判不必賠償。

被害林姓少女獨自到桃園生活，在潘子鑑等人合夥經營的檳榔攤工作，1998年12月間，服役中的潘男懷疑林姓少女私吞營收款，夥同陳諭詩、吳姓男子將她拘禁在檳榔攤2樓房間，期間，陳姓少女認為林女喜歡上男友吳男，加入毆打凌虐行列。

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林女曾一度逃離，逃離前揚言檢舉潘子鑑、吳男和陳女涉吸毒罪行，潘子鑑、陳諭詩、吳男和陳女萌生殺意，將林女捉回，剃光頭凌虐、用毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。

林姓少女被發現時死狀悽慘，但因身上和附近找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA建檔，以無名屍下葬。直到2019年峰迴路轉，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女，重啟偵辦，查獲潘子鑑等人。

桃院今年1月依殺人罪判潘子鑑、陳諭詩無期徒刑，共犯40歲吳男已潛逃海外，遭通緝中，陳姓少女被少年法庭依殺人罪判14年8月。上訴後，高院8月底改判潘子鑑、陳諭詩各14年6月徒刑。林女父親不滿判決，表示將上訴最高法院。

陳女部分，她上訴否認犯下共同殺人，且追訴時效已消滅，但高等法院不採信，判她14年2月徒刑。

民事部份，死者林女父親對陳諭詩等4人求償應連帶賠償714萬多元，桃園地院判陳諭詩、吳男應各賠償177萬多元。陳諭詩不服，上訴主張林父已逾請求權時效，應判決駁回林父的求償案。

高等法院審理後指出，林父指控陳諭詩應負起損害賠償責任，不過，陳諭詩等人是於1998年12月7日涉嫌殺害林姓少女，而林父直到2020年9月24日才提起損害賠償訴訟，距離侵權行為已逾21年，超過民法第197條第1項所定10年的最長請求權時效，其請求權時效已完成，因此林父不得求償。還可上訴。

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