新北1-8月車禍死亡比去年同期增1成 三管齊下改善交通

新北市今年1-8月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加11%，市府表示，將透過工程、教育、執法等手段三管齊下改善。圖為快速道路大貨車執法。（交通局提供）

2021/11/16 12:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年1-8月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加11%，與六都相比，新北市維持第2低，尚有改善空間，其中以機車族、行人肇事比例最高；交通局表示，將透過工程、教育、執法等手段三管齊下改善，成立機車及高齡者肇事專案小組，針對大型車輛違規加強取締，並於每月道安會報檢討追蹤肇事防制改善成效。

交通局交通安全科科長林昭賢指出，新北市2021年1-8月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加17人，主要肇因以未依規定讓車及未注意車前狀況較多，其中又以自摔、自撞占25%最多，其次為側撞、占24%。

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交通局長鍾鳴時表示，新北市交通事故30日內死亡人數與六都相較保持第2低，但仍有很大的進步空間，市府結合各局處從工程、教育、執法等面向，加強推動事故防制工作；針對易肇事路口實施工程，並成立肇事改善小組，改善行人通行空間，包括通學巷弄及廊道、路口行人穿越線退縮及增設行人庇護島等。

針對機車族的行車安全，鍾鳴時說，將調整轉向配置、路型與車道寬度，交通局也會依據各區事故特性，與當地區公所合作拍攝在地化宣導影片，在8至10月安排交通安全宣導團和老師至各級學校、公司行號等加強宣導。

另外，警察局將易肇事熱點列入巡邏守望重點，運用移動式測速器材、長鏡頭照相等科技執法，針對超速、闖紅燈、轉彎未依規定等違規項目逕行舉發；同時分析不同行政區的事故原因，由各警分局編排專案勤務，包括未成年無照駕駛、未戴安全帽、使用行動裝置等違規行為，列為重點取締項目，嚴格執法。

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