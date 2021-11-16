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    被罰1千不爽繳 前罷捷發起人徐尚賢再被法官打臉不得抗告

    前罷捷行動發起人徐尚賢爬上貨車丟水球、灑冥紙被警方當場制伏送辦。（讀者提供）

    前罷捷行動發起人徐尚賢爬上貨車丟水球、灑冥紙被警方當場制伏送辦。（讀者提供）

    2021/11/16 11:48

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕前罷捷行動發起人徐尚賢以「堅決反對政府阻擋疫苗」為由，6月底沒有申請集會遊行，就號召數十人前往高市府和立委趙天麟服務處抗議，被優勢警力擋住後，徐爬上貨車頂撒冥紙，被警方當場逮捕送辦，法官依違反社維法開罰1千元，徐不服抗告，被法官再打臉駁回，不得再抗告。

    判決指出，罷捷失利的徐尚賢，今年6月15日開著「戰車」到高市府前繞行抗議，車上還綁著「我不要等死，我要疫苗」的布條向政府抗議，因過程中亂鳴喇叭，被警方依違反道交條例開罰。同月26日下午，他又把目標鎖定民進黨籍立委，認為民進黨立委不管百姓死活阻擋進口國際疫苗，於是發動群眾前往立委趙天麟服務處抗議。

    由於徐事前未申請集會遊行，警方在高市府前道路和鄰近的趙天麟服務處佈下重兵，阻擋徐等一行人接近，徐等人見行動失敗，開始在高雄街頭繞行，但徐不死心，後來竟把車子直接停在快車道上，自己下車後直接爬上貨車，拿出預藏的冥紙和水球開始狂撒，警方見狀立即上前壓制、逮捕。

    徐事後控告當天執法的警員濫權逮捕，還涉犯傷害、妨害自由等罪，案件目前仍在雄檢偵辦中，但徐違反陳抗的部分，高雄簡易庭審理時，徐辯稱自己是被警方逼迫下車，並非故意將車輛停放在快車道上。

    法官認為，徐抗議目的是為了對政府疫苗政策表達不滿，但應該在合理範圍內表達意見，不可藉此滋擾公共場所的安寧秩序，造成其他用路人的不便與危險，因此依違反社維法「藉端滋擾公共場所」，開罰1千元，可抗告。

    徐不服提抗告，指當天是警方封路攔停車輛，他被迫停車在快車道上，不是故意阻礙交通，法官再度審理時，認為徐被警方攔停後沒有離去，反而爬上車頂撒冥紙及丟擲水球，顯然是故意滋擾場所，並以行動藉特定事端擴大發揮，因此認定他抗告無理，駁回他的抗告。

    前罷捷行動發起人徐尚賢爬上貨車丟水球、灑冥紙被法官依違反社維法開罰1千元。（讀者提供）

    前罷捷行動發起人徐尚賢爬上貨車丟水球、灑冥紙被法官依違反社維法開罰1千元。（讀者提供）

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