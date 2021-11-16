乾拌麵加大麻油害2女送急診 2留美學生判賠69萬

新北地院。（資料照）

2021/11/16 11:38

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，前往美國加州留學的李姓及林姓學生，竟在乾拌麵內添加大麻油，致2名女留學生小慈、小如出現頭暈、嘔吐等症狀，緊急送醫救治，被害者回台後提出求償，新北地院法官判定李、林2人所為已造成被害者身體及心理受傷，雖2人都是學生，但有能力前往美國留學，經濟能力較一般人好，判決2人賠償合計69萬餘元，可上訴。

被害者提訴指出，2019年12月28日晚間9時許，在加州租屋處的李、林2人，在她們不知情的情況下在乾拌麵裡添加大麻油，導致她們出現嘔吐、暈眩、意識不清、呼吸困難、心跳加速、心律不整、心理恐慌、心肺功能喪失等症狀，其中1人甚至暈倒在急診室地板，其中1女還指控，2名被告涉嫌企圖性侵未遂，被害者回台後提出308萬餘元求償。

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對此，李姓及林姓學生主張坦言有在乾拌麵內添加美國加州合法商店購入的大麻油，麵煮完後分裝置在桌上，繼續準備其他餐點時，小慈、小如等人陸續前來，即自行拿取食用，他們沒有故意要端含有大麻成分的乾拌麵碗給小慈、小如吃，亦沒有企圖性侵，且小慈、小如症狀並不嚴重。

由於2人皆坦承有添加大麻油，李姓留學生更坦言：「被害者不知道麵食內有摻大麻油」，法官因此判定2人在被害者不知情情況下，故意把摻有大麻成分的麵食提供給被害者食用，但意圖性侵部分，舉證有所不足，最後判決2人賠償醫療及救護車費、精神慰撫金合計69萬餘元，可上訴。

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