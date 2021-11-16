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    首頁　>　社會

    台中服飾店被砸潑漆單親女店長報警反被建議「帶哨子」警今逮2嫌

    惡徒砸店潑漆畫面，女店長向市長盧秀燕喊話，「希望市長可以看到這些囂張的歹徒」。（記者張瑞楨攝）

    惡徒砸店潑漆畫面，女店長向市長盧秀燕喊話，「希望市長可以看到這些囂張的歹徒」。（記者張瑞楨攝）

    2021/11/16 10:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕以張敦量為首的瑪莎拉帝三煞，將大學生打成重傷一案仍喧騰時，台中市南屯區一間服飾店，14日又被兩名惡徒潑漆砸店，女店長驚慌說「作為一個單親媽媽，跟警察說那我要怎麼保護我的小孩上下課的時候，昨天警察告訴我要讓小朋友帶哨子！」中市警局四分局飽受無能敷衍質疑後，今天清晨逮捕2名男性嫌犯，依毀損罪與恐嚇罪嫌法辦。

    警方以偵查不公開等理由，拒絕透露動機等內情，僅宣稱兩嫌犯與店家有「買賣糾紛」，至於是否受人委託，警方不願說明。

    「台中治安到底怎麼了，誰能夠保護我們這些手無寸鐵的納稅人」，被砸店的服飾店女店長十分驚慌，此案很瞎的是，女店長在IG發文指出，她沒日沒夜每天只睡四小時，聘請知名設計師，完成夢想的服飾店，卻被惡徒拿榔頭、幾桶擦不掉的油漆毀了，她更擔心子女受危害，警察卻要她「讓小朋友帶哨子！」，上述發文也讓台中市警察形象與能力，再度受民眾質疑為敷衍與無能。

    女店長還向市長盧秀燕等人喊話，「我不知道該怎麼保護我的小孩，保護我的店、我的員工，只希望大家多多幫我分享，讓媒體能夠看到我們這社會角落小小的民眾，希望盧秀燕市長看到能夠幫幫忙，蔡英文總統，你們都身為女性希望你們能夠看到女性的弱勢族群」。

    為了挽救形象，中市警局四分局偵查隊，今天清晨3時許，逮捕蕭姓（25歲）與邱姓（22歲）兩名嫌犯，警方發現這兩嫌案發之前，搭乘自小客車（白牌計程車）到案發現場附近下車，徒步持油漆桶及工具（榔頭），毀損店家後逃逸，並於逃逸時故意製造多處斷點，經突破多項瓶頸，於今天（16日）清晨3時許，已將兩名犯嫌查緝到案並查扣沾了油漆的衣服、油漆桶等證物，依毀損與恐嚇罪嫌偵辦。

    警方找到棄置的油漆桶。（記者張瑞楨翻攝）

    警方找到棄置的油漆桶。（記者張瑞楨翻攝）

    警方逮捕潑漆砸店嫌犯，查扣犯案當時的衣褲。（記者張瑞楨翻攝）

    警方逮捕潑漆砸店嫌犯，查扣犯案當時的衣褲。（記者張瑞楨翻攝）

    警方逮捕潑漆砸店嫌犯，查扣犯案當時的衣褲。（記者張瑞楨翻攝）

    警方逮捕潑漆砸店嫌犯，查扣犯案當時的衣褲。（記者張瑞楨翻攝）

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