被判刑7年明入監 殺人未遂犯疑墜樓身亡
2021/11/15 22:02
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〔記者王冠仁／台北報導〕64歲洪姓男子先前因為涉及一起殺人未遂案，遭判刑7年，預計明天入監服刑；他今天（15日）晚上被人發現倒臥在台北市一處民宅外，失去呼吸心跳、當場身亡。轄區警方調閱監視器畫面發現他跳樓身亡，研判他疑因被判刑心情不好、不願入監服刑，才選擇跳樓輕生。
台北市警方在今天晚上8時許接獲通報，民眾聲稱西昌街一處民宅外有人墜樓，警方到場清查，發現墜樓者是洪姓男子，他墜樓後失去呼吸心跳、當場身亡。警方調閱監視器畫面，發現他當時由6樓頂樓墜下身亡，沒有外力介入，研判他跳樓輕生。
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警方指出，2019年8月，洪男邀一名在萬華區茶室上班的徐姓女子到住處聊天，期間洪男求歡不成，還遭對方譏諷沒有工作，他氣得拿水果刀刺向對方胸腹2刀，徐忍痛逃跑求援。洪事後被逮，法院依殺人未遂罪判他7年徒刑。
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