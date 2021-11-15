司改會質疑無辜人頭戶入罪 司法院：恐致法官公正性受質疑

司法院今天終於「硬起來」，以不點名方式指該「民間團體」的做法不當，不無使外界誤認該民間團體可以指導、監督法官辦案，也對法院公正性產生質疑，呼籲應共同維護審判獨立。（資料照）

2021/11/15 18:50

〔記者楊國文／台北報導〕司改會日前發函各法院，指目前司法機關於提供人頭帳戶被告的判決造成「無辜者有入罪之虞」，並表示已向監察院國家人權委員會遞交陳訴書，監察院已派委員調查中，文末並附上幾個「值得參閱」的無罪判決，希望法官參考。司法院今天終於「硬起來」，以不點名方式指該「民間團體」的做法不當，不無使外界誤認該民間團體可以指導、監督法官辦案，也對法院公正性產生質疑，呼籲應共同維護審判獨立。

司改會質疑各法院將提供人頭帳戶的被告判決有罪等做法，12日即引起法官協會反彈回批稱，每一個個案具體情節互有差異，審判者該做的事是依據證據及經驗法則、論理法則來判斷個案被告是否成立犯罪，而不是依據壓力團體（Pressure Group）的陳訴書或單方面認為「值得參閱」的無罪判決就判決被告無罪，更不應該是因為壓力團體搬出監察院恫嚇，而讓正義的天平只能往無罪方向傾斜，或讓審判只能成為通往無罪的單行道，這是審判獨立的意義。

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司法院沈默3天後，今天終於也做出回應。司法院表示，民間團體對於交付帳戶給詐騙集團而獲判有罪之人頭帳戶案件，向監察院國家人權委員會提出陳訴，並發函各法院要求將監察院已就此進行調查之事轉知全體法官，不無使外界誤認該民間團體可以指導、監督法官辦案，承辦法官若不就審理中之人頭帳戶案件為無罪判決，有遭受監察院調查之虞，進而使社會對於法院之公正性產生質疑，「所為顯非適當」。

司法院強調，相信所有法官都是秉持公正中立、不偏不倚的態度，依據證據與法律作出最妥適的裁判，讓有罪者受處罰，無辜者不致冤枉，這正是司法制度的價值所在，也呼籲各界均應共同維護審判獨立，守護得來不易的民主法治。

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