好扯！貨車吊臂勾落一排電線肇逃 司機為粗心大感懊惱

李姓男子駕駛的貨車吊臂扯落一排電線。（圖：南市警三分局提供）

2021/11/15 14:43

〔記者王俊忠／台南報導〕11月14日上午7點多，台南市三分局警方接獲民眾報指安南區長和路與安和路口有電纜線掉落、橫越馬路，嚴重影響交通安全。警方到場封閉道路、請過往人車改道通行，同時調閱監視器查出是1輛未將吊臂放下的貨車經過時勾落電線闖禍，警方已找到貨車李姓駕駛、依法查辦。李男也對自己粗心行為懊惱不已。

警方到達現場時，發現電線掉落散置在長和路雙向車道上，極為危險，員警即管制交通、封閉長和路二段及長和路140巷口間的道路，並指揮疏導車輛改道台江大道往慶和路方向通行，同時間通報台電、電信公司與有線電視等線路單位前往了解、搶修。

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因案發後附近並未停電，有關單位查處確認僅電信公司與有線電視的電纜線遭扯落，到近中午才全面恢復通行。

員警調閱附近監視器追查電線遭扯落的禍首，發現是1名駕駛大貨車的李姓男子（50歲）開車上路時、未將貨車上的吊臂妥適收下，使得吊臂高懸的貨車經過該路口時，將上空的電纜線路勾落，李男闖禍後未停車處置即駛離現場。警方循線找到李姓駕駛，依道路交通管理處罰條例告發取締。

警方了解，李姓駕駛是在14日清晨開貨車到安南區布袋路段建築工地吊掛物品，在作業完畢離開時一時疏忽、忘記將貨車上的吊臂放下，途中經過安和路及長和路口時，將整排電線勾落、影響通行安全，所幸此事故未波及他人造成傷亡，李男對於扯落電線的相關損壞要負起賠償責任、對自己未放下吊臂的粗心行為也感到很懊惱。

南市警三分局提醒駕駛人在行車前應確實檢查車輛狀態，如裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，依道路交通管理處罰條例第30條規定，可處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，請用路人共同注意，維護你我交通安全。

李姓男子駕駛的貨車吊臂扯落南市安南區長和路上一排電線。（圖：南市警三分局提供）

李姓男子駕駛的貨車吊臂扯落南市安南區長和路上一排電線，警方到場封閉管制交通。（圖：南市警三分局提供）

李姓男子駕駛的貨車吊臂扯落南市安南區長和路上一排電線，警方到場封閉管制交通。（圖：南市警三分局提供）

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