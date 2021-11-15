「海神惡煞」引發中市治安疑慮 何欣純︰盧秀燕勿閃躲切割

立委何欣純批評市長媽媽盧秀燕未宣誓整飭治安，市府團隊要加油。（記者歐素美攝）

2021/11/15 14:53

〔記者歐素美／台中報導〕瑪莎拉蒂惡煞痛毆宋姓男大生一案引發外界質疑台中市治安問題，立委何欣純今天率領立法院經濟委員會赴台中港考察時表示，負責任的市長應該要為市民及城市的安全負起責任，但宋姓大學生事件，市長媽媽盧秀燕「閃躲切割」，只是去探望關心宋姓大學生，卻未正式宣誓整飭台中市治安，何欣純要台中市警察局或市政府團隊「加油」！

何欣純說，最近280萬台中市民都在問「台中市治安怎麼了？」包括宋姓大學生受傷昏迷時，宋媽媽第一句話也是「台中市的治安到底怎麼了？」但目前為止，台中市政府及警察局都沒有什麼積極的作為，一個負責任的市長應該要為市民及城市的安全負起責任，負責任的市長應該宣誓「有我在一定會改善」，治安一定要雷厲風行整飭，我們一定要有堅定的立場及具體的宣誓，但到目前為止，市長「閃躲切割」，好像沒有她的事。

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何欣純表示，我們是應該關懷宋姓大學生的身體狀況，也感謝台中榮總團隊積極治療及宋媽媽的辛苦，也認為宋姓大學生意志力堅強，看到他甦醒了、恢復意識，真的是老天爺保佑。但是事情不是只有靠老天爺保佑，台中市民是希望看到市政府，看到市長有具體的作為，據了解，台中市警察局今天有開記者會查到背後集團，但一開始警察局長的作為非常消極，是警政署長親自南下要求一定要整飭治安及追查，以中央及地方兩種不一樣的作為跟態度，不管是警察局或市政府團隊，台中市是真的要再加油了。

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