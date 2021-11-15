涉下令槍殺4名落水海盜 中國籍船長再延押2月

中國籍汪男涉嫌下令保全槍殺落海4名海盜案，被高雄高分院判處26年徒刑，合議庭法官考量被告否認犯行且有逃亡之虞，裁定16日起再延押2個月。圖為子彈射入海面濺起水花。（資料照）

2021/11/15 14:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄籍「屏新101號」漁船汪姓中國籍船長被控下令槍殺4名落海無助的索馬利亞海盜，二審高雄高分院判決26年徒刑後，被告目前仍然在押，由於羈押期即將到期，法院召開延押庭，汪男提出「很想家人」溫情攻防盼獲交保，但合議庭法官考量被告否認犯行且有逃亡之虞，裁定16日起再延押2個月。

判決指出，被告中國籍汪姓船長受僱高雄一家漁業公司，擔任大副並代理船長職務，他於2012年7月間將船駛入斯里蘭卡碼頭整補，鑑於海域上常出現索馬利亞武裝海盜，因此，特別雇用2名外籍武裝保全荷槍實彈上船，同年9月底該船航行至摩加迪休東南方外海作業，發現有4名海盜落水高聲求救，但2名傭兵無情舉槍殺害4名海盜。

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因有開槍射殺4名落海海盜的影片流傳，高雄檢方主動偵辦，汪在前年8月將船靠泊高雄港後，立刻被海巡署逮捕，汪否認指示傭兵槍擊，但影像顯示汪以中文下令「開槍」，即使被告否認，但法官認定身為船長的汪有權下令開槍，因背負4條人命，一審被判26年，汪不服上訴二審，高雄高分院駁回上訴。

最高法院認為開槍殺落水海盜，是否為汪下令或保全個人行為，仍有待進一步釐清，8月裁定撤銷原判決發回高雄高分院，此外，汪姓船長因羈押期將滿，高分院重新召開延押庭，汪表示被囚禁15個月，無法和家人連繫，加上疫情期間，家人也沒法來台探監，他很想念女兒、父母，希望法院官同意給予限制住居，或每日向派出所報到換取交保。

合議庭認為被告因殺人案遭判刑26年在案，審酌具保、責付或限制住居，不足以確保審判程序的進行，故認為有持續羈押的必要，裁定明（16）日起再延押2個月。

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