送醫途中救護車國道爆胎 消防人員鬼門關前救回命危患者

游男過1週治療已康復出院，在妻子陪同下到大園分隊致謝，感謝出勤的隊員呂侑哲（中）、傅健佑（右2），右1為大園分隊長陳偉博。（大園分隊提供）

2021/11/15 11:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大園區游姓男子工作時發生心肌梗塞，桃園市消防局第三大隊大園分隊獲報救護，送醫途中游男突然失去生命跡象，救護車又因輾到不明異物爆胎，所幸2名消防隊員臨危不亂，不間斷急救終讓游男恢復呼吸心跳，並由支援救護車接手送醫，游男經過1週治療康復出院，昨在妻子陪同下到大園分隊致謝，讓分隊同仁相當振奮、開心。

游男上月30日於工作中頓感胸悶、冒冷汗，分隊獲報到場評估疑似為心肌梗塞，送醫途中游男突然抽蓄、失去生命跡象，隨車的消防隊員傅健佑發現後，立即替他實施CPR（心肺復甦術）並電擊一次，豈料，救護車行駛於國道上因輾到不明異物爆胎，負責駕駛的消防隊員呂侑哲臨危不亂，冷靜將車輛停靠路肩並請求指揮中心支援，隨即到後座協助急救，在等待支援救護車抵達期間，2人不間斷地實施CPR並陸續電擊4次後，游男終恢復心跳及呼吸，並由支援救護車送醫。

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游男住院治療1週後腦功能恢復良好並順利出院，由妻子陪同親自至大園分隊感謝出勤救護的隊員；大園分隊分隊長陳偉博說，此次救護出勤的呂侑哲服務資歷近13年、傅健佑近2年，能在如此緊急的情況下沉著應對，靠的就是平時紮實的訓練，尤其患者年僅30多歲，兩人救回的不僅是一條寶貴生命，更是一個美滿家庭，讓分隊同仁相當振奮、開心，也與有榮焉，能救人一命，再辛苦也甘之如飴。

消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，桃園市消防局成功救回到院前心肺功能停止的OHCA患者，出院後恢復到生活可以自理的人數，統計今年截至10月底已有85人，消防局還會持續添購各式救護器材，強化隊員訓練並推廣全民CPR教學，保障民眾生命安全。

大園分隊隊員呂侑哲（左）、傅健佑國道上臨危不斷，搶救回心肌梗塞患者。（大園分隊提供）

送醫過程突遇爆胎，呂侑哲、傅健佑2人臨危不亂，持續在後座搶救患者，此為模擬畫面。（大園分隊提供）

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