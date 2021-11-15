台3線阿婆灣前下坡過彎 18歲騎士摔落水溝不治

一名18歲黃姓騎士昨天在台3線阿婆灣附近一處彎道，疑自摔水溝送醫急救不治。（記者王善嬿翻攝）

2021/11/15 10:28

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣台3線道路蜿蜒，是重機騎士跑車熱門地點，昨天（14日）中午約12點，一名18歲黃姓男子騎機車途經309.5公里，近著名景點「阿婆灣」一處彎道，不慎摔落水溝，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治。今天檢警相驗，進一步釐清死因。

嘉義縣消防局番路分隊獲報，昨天中午在中埔鄉台3線309.5公里附近，有騎士不慎摔入水溝，救護人員抵達現場時，黃男已無呼吸心跳，給予CPR心肺復甦術等處置，並送到聖馬爾定醫院救治。

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昨黃男親友並到「大埔阿婆灣─路況回報」臉書社群徵求行車紀錄器，希望釐清事故發生過程。

警方初步調查，黃男無酒駕，疑不熟悉路況而發生事故；有網友一看到地點留言直呼「怎麼又是這裡」、「有好幾個在這裡回老家」，還有人分析，「這個彎是個斜坡S彎，難度有點高，很多外地來的朋友在這裡出事故」，更有人説，以後可能要設個公共擴音器，有上下山都要響一回幹譙阿婆的名言了「騎卡慢欸」等。

中埔警分局表示，為減少該路段車禍事故，除排班巡邏路檢，還設有機動式測速照相，呼籲用路駕駛，該路段蜿蜒具危險性，要注意行車安全。

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