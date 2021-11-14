知名馬術選手賣受傷馬 價值減損判返還馬主6萬元

馬主的女兒說，目前ELEGANZA一週只能騎乘一次散步。（記者林宜樟攝）

2021/11/14 22:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕蔡姓女子2018年9月出資55萬元向國內知名馬術選手楊宏宇購買一匹荷蘭進口母馬ELEGANZA給女兒騎乘，但2019年2月起發現母馬前肢有疼痛情形，8月經獸醫檢查發現有「左前肢球節上方淺趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」症狀，蔡女對楊提告，求償返還價金及馬匹飼養費、醫療費共80萬8000元；高等法院台南分院審理，指難以認定楊宏宇有故意隱瞞馬匹舊傷詐騙馬主買馬的事實，但馬匹交付時有左前肢腫大狀況，確實有價值瑕疵，日前判楊需返還馬匹價值減損的價金6萬元，其餘要求駁回。

蔡姓馬主的女兒說，2018年在楊宏宇所在的格林馬術中心騎ELEGANZA，試騎時無異狀，且楊宏宇保證馬匹健康狀況良好，因而由楊宏宇切結「依誠信原則保證馬匹健康狀況良好」，由母親買下馬匹；但2019年2月起多次發現馬匹前腳有疼痛情形，8月請獸醫檢查，發現有「左前肢球節上方淺趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」症狀，是長年反覆運動舊傷，因而認為楊宏宇賣馬時是明知有舊傷卻隱瞞不告知，是詐欺行為，因而提告解約、求償；嘉義地方法院2020年6月判決蔡女敗訴，她上訴至高等法院。

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楊宏宇一方則稱，該馬匹交付時健康狀況良好，並無瑕疵導致無法騎乘情事，且約定是保證馬匹健康狀況良好，並非保證從無舊傷，並無詐欺，而馬主騎乘馬匹近半年後，馬匹腳痛，無法騎乘，但原因甚多，無法推論是交付時瑕疵。

法院審理時認為，2017年3月該馬匹護照中，獸醫鑑定認為照片中該馬匹左前肢外觀不正常，有腫大情形，但從照片無從判斷原因；該馬匹的前馬主曾稱，馬偶有發生走路怪怪的情形，短時間休養後，得正常騎乘；獸醫鑑定認為，該馬匹症狀無從判斷何時形成，此症狀會導致韌帶組織異常增生腫大，減損運動能力，對健康有影響。

法官認為，馬匹的症狀是何時發生尚屬不明，難以證明交付馬匹時，馬匹健康狀況並非良好，也難認楊宏宇是故意隱瞞馬匹舊傷，詐騙馬主買馬；然而法官也認為，馬匹在交付時有左前肢球節腫大狀況，為價值瑕疵，而馬主非專業人員，難以在馬匹交付時，知悉馬匹左前肢球節腫大是瑕疵。

法官認為，該馬匹交付時左前肢球節腫大，減損其交換價值，但可正常騎乘使用，馬主解除契約及要求賠償、診療費等，並無理由，但馬主要求減少價金部分，要屬有據；審酌該馬匹瑕疵，並未造成不可正常騎乘使用結果，僅使交換價值有所減損，判楊宏宇返還馬主6萬元，其餘上訴要求駁回。

楊宏宇今受訪時說，此事紛擾，他不想再表達意見。馬主女兒說，法官認定該馬匹在格林馬場交付時有下肢球節腫大的問題，造成價值減損，認定該馬匹的狀態與當時交易價格並不相當，有關馬匹交易糾紛實務上很少見，買家通常在交易後發現馬匹有問題難以舉證，賣家也不會承認，買家常吃悶虧，感謝法官明察秋毫還其公道，也請消費者向馬場買馬時要審慎評估。

馬主的女兒說，ELEGANZA的左前肢有球節腫大情形。（記者林宜樟攝）

荷蘭進口ELEGANZA。（記者林宜樟攝）

ELEGANZA交付時的照片，馬主檢視舊照，認為當時ELEGANZA球節已有腫大。（記者林宜樟翻攝）

ELEGANZA在經獸醫檢查，診斷有 「左前肢球節上方淺趾曲肌撕裂傷合併慢性肌腱炎」。（記者林宜樟翻攝）

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