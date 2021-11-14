合歡山雪季將至 仁愛分局加強員警雪鏈裝卸技能

合歡山雪季將至，仁愛分局最近特別利用員警術科常訓時間，加強員警替警車裝卸雪鏈的技能。（仁愛分局提供）

2021/11/14 17:51

〔記者佟振國／南投報導〕時序入冬，雪山、玉山已相繼降下初雪，合歡山雪季也令人期待，有鑑於重要聯外道路台14甲線降雪結冰期間，常有車輛未加掛雪鏈打滑受困，仁愛警分局特別在雪季來臨前利用術科常訓加強員警裝卸雪鏈的技能與雪地行車注意事項，不僅確保員警執勤安全，緊急時也能助人。

海拔超過3000公尺的合歡山，每年入冬常會降雪，由於有台14甲線合歡山公路可抵達，吸引大批民眾上山賞雪，但道路常因積雪、結冰，車輛未加掛雪鏈，或是駕駛人不諳雪地操駕技術，不時發生打滑受困，而向波麗士大人求救。

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仁愛分局長莊順智表示，翠峰派出所是距離合歡山最近的派出所，但因應雪季期間龐大的上山賞雪人潮，分局其他同仁都必須上山支援雪季勤務，因此如何迅速正確為警車裝卸雪鏈，以及雪地行車能更安全，是每位員警的「必修課」。

分局最近利用員警術科常訓時間，特別由雪地經驗豐富的翠峰派出所副所長張勝華、榮興派出所副所長林存禮指導同仁如何裝卸雪鏈，至於雪地行車則要避免重踩油門、急踩煞車，並使用低速檔行駛。

員警仔細聆聽，還不時拿起手機錄影、拍照，詳細記錄雪鏈裝卸步驟，除了現場實地操作，返回各派出所後也能自行練習，希望熟能生巧，除了確保執勤安全，緊急時也能為民服務。

仁愛分局雪地經驗豐富的同仁，親自示範如何替警車安裝雪鏈，做好經驗傳承。（仁愛分局提供）

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