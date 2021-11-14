「海神惡煞」翻版？ 惡少只因小爭執 持鈍器攻擊男子砸到濺血

救護車趕抵將頭部都是血的受傷男子送醫。（民眾提供）

2021/11/14 15:58

〔記者許國楨／台中報導〕「海神惡煞案」重創治安，台中市警方上緊螺絲即日起執行「全面掃除暴力專案」，但這股暴戾之氣似乎持續延燒，一位市民今近中午行經公園直擊，不認識的兩方僅因小口角起爭執，屁孩搖身成惡少，竟撂人操傢伙將對方其中一人打到破頭當場濺血，場面驚悚，讓人不禁想問，「台中現在治安到底怎麼了」？

直擊市民說，今天近中午時，他步行經過中正公園旁中山堂前人行道，突然看到有救護車疾駛而至，接著將一名頭部都是血的男子送醫，地上血跡斑斑，令人怵目驚心，經了解，原來該名男子當時與友人在中山堂前聊天時，與一名屁孩疑因抽菸菸味飄散問題起口角爭執，屁孩見對方人多先閃人，男子一方也不以為意繼續聊天。

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未料約莫過了約5分鐘，屁孩竟撂了多人還持疑似棍棒物品前來尋仇，眾人二話不說就朝男子頭部猛砸，才導致男子當場額頭等處破裂濺血，警方獲報迅速趕往，但逞凶屁孩早一哄而散，警方除將男子緊急送醫，目前正積極查訪現場目擊者，同時調閱相關監視器緝凶中。

由於最近才因「海神惡煞」暴打大學生案，引起社會譁然，此案驚悚場景也讓民眾看到目瞪口呆，直呼「實在太恐怖」，是「海神惡煞」案翻版嗎？更有民眾擔心，這股暴戾之氣似乎持續延燒中，實非市民之福，市長媽媽應該要有所表態及作為了。

地上血跡斑斑，令人驚心。（民眾提供）

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