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    率近百改裝車暗夜狂飆 BMW遮車牌還是栽了

    南投台16線近期發生近百輛車暗夜呼嘯狂飆，警方查出帶頭BMW轎車超速還遮車牌，均依法開單告發。（記者劉濱銓翻攝）

    南投台16線近期發生近百輛車暗夜呼嘯狂飆，警方查出帶頭BMW轎車超速還遮車牌，均依法開單告發。（記者劉濱銓翻攝）

    2021/11/14 14:04

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線南投縣名間、集集路段，上月24日深夜，出現近百輛車集體呼嘯狂飆，其中不少改裝車還發出巨大噪音，影響地方安寧，南投警方連日調閱路口監視影像，查出1輛BMW轎車疑似帶頭，甚至為了規避測速照相還遮住車牌，經比對車型車色，查出是新北市的車主，現已依法對遮蔽號牌、超速等共開罰4200元。

    警方調查，當天凌晨1點左右，改裝車隊在國道3號南投休息站車聚，臨時起意從名間交流道下國道，並往台16線集集方向行駛，轄區集集分局獲報立即派員攔查，改裝車隊發現後，也隨即掉頭往名間方向逃竄，南投分局則派巡邏車前往名間路段攔查，最後車隊索性分散逃逸離開南投。

    事後根據路口監視器影像，以及測速照相機所拍攝到的超速車輛，發現1輛開在車隊前頭的BMW疑似帶頭飆車，不僅在速限70公里路段飆到99公里，甚至還遮住號牌規避查緝，經比對車輛特徵，過濾車型、車色後，查出是來自新北市的車主，現已針對超速開罰1800元、遮蔽號牌罰2400元。

    另外，當時車隊集體呼嘯車輛高達92輛，其中有不少是改裝車，針對疑似違法改裝者，均依號牌寄發通知，要求車主到監理站檢驗，以遏止非法改裝，未來在縣內各重要路段，也會加強巡檢與盤查，杜絕飆車亂象。

    南投台16線近期發生近百輛車暗夜呼嘯狂飆，嚴重影響地方安寧，警方除對帶頭車輛開罰，也將加強巡檢，杜絕飆車亂象。（記者劉濱銓翻攝）

    南投台16線近期發生近百輛車暗夜呼嘯狂飆，嚴重影響地方安寧，警方除對帶頭車輛開罰，也將加強巡檢，杜絕飆車亂象。（記者劉濱銓翻攝）

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