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    內行人幹的！汽修男連偷7件車子的觸媒轉化器

    頭份警方12日持搜索票前往古男住處，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。 （記者彭健禮翻攝）

    頭份警方12日持搜索票前往古男住處，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。 （記者彭健禮翻攝）

    2021/11/14 12:48

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉民把愛車停放在國小停車場，結果觸媒轉化器被偷，在「我是南庄人」PO文提醒。頭份警分局網路巡邏發現，在地毒品人口26歲古姓男子涉有重嫌，12日持搜索票登門，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。

    頭份警分局表示，員警於10月28日執行網路巡邏時，發現戴姓民眾於「我是南庄人」臉書社群po 文稱，車輛停放在南埔國小停車場內觸媒轉化器遭竊。警方立即聯繫被害人瞭解案情、依規受理，並成立專案小組全力偵辦，經調閱監視器及查訪，發現古男涉有重嫌。

    專案小組於12日上午9點33分，持搜索票前往古男住處搜索，當場查獲汽車觸媒轉換器使用工具板手、套筒板手、活動板手、鋼鋸及安非他命吸食器等贓證物，古男見罪行敗露，坦承犯行，帶警方前往南庄鄉員林村魏家庄附近福德祠取出贓物排氣管一支，並向警方坦承在三灣鄉及南庄鄉地區另犯7件汽車觸媒化換器竊盜案件。

    警方調查，古男有汽修專長背景，但因染毒成為轄內治安人口，因無錢買毒涉嫌自10月底至11月初在三灣、南庄較偏遠地區，趁四下無人之際竊取汽車觸媒轉化器共7件，變換現金1萬多元後花用殆盡。全案經詢問後依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

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    頭份警方12日持搜索票前往古男住處，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。 （記者彭健禮翻攝）

    頭份警方12日持搜索票前往古男住處，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。 （記者彭健禮翻攝）

    頭份警方12日持搜索票前往古男住處，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。 （記者彭健禮翻攝）

    頭份警方12日持搜索票前往古男住處，查獲尚未銷贓的排氣管1支等證物，古男並坦承在南庄、三灣鄉犯下7件相同竊案，警方偵訊後依竊盜、毒品罪嫌將他移送地檢署偵辦。 （記者彭健禮翻攝）

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