泰籍移工怕再次被同鄉暴打 刀藏褲頭防身卻誤殺對方判關8年

班姓男子搶奪水果刀時自己遭割傷，返回宿舍地板上都是血跡。（記者吳昇儒翻攝）

2021/11/14 12:27

〔記者吳昇儒／基隆報導〕50多歲班姓（音譯）泰國籍移工今年5月14日下班後，遭沙姓（音譯）同鄉打暈倒地。班男起身後，想找沙男詢問被打原因，卻怕對方年輕力壯，便拿著水果刀防身。班男詢問沙男時又遭毆打，便拿出水果刀刺向對方，刀尖從左側腋下插入，造成沙男心臟重創，不治身亡。基隆地院近日審結，認定班男觸犯傷害致人於死罪，判處有期徒刑8年。

檢警調查，班男與30多歲沙男受雇於六堵工業區某科技公司，兩人均為泰籍移工，下班後通常都會回到公司提供的宿舍休息。案發當時，班男突然被沙男毆打頭部而暈倒倒地，清醒後自行走回宿舍，但不清楚自己被毆打的原因，想向對方詢問，卻害怕對方年輕力壯，再次被打，便將水果刀藏在褲頭防身。

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當日晚間8時50分，班男在宿舍門口發現沙男，立刻叫住對方，詢問他毆打自己的原因。沙男聽完之後，直接揮手打向班男頭部。

班男情急之下，拿出水果刀朝沙男左胸腋下處刺入，隨即抽出，切過對方的左側上臂、背，當場濺血，搶奪刀械過程中，班男自己也被水果刀割傷腳，隨即返回宿舍包紮；未料，先前的一刀已經造成沙男左胸與心臟刺穿傷，搶奪刀械失利後，沙男當場失去生命徵象，送醫救治後，傷重不治身亡。

班男向檢警表示，自己刺傷沙男後，對方有和自己持續拉扯，過程中自己還被割傷腳，心想對方身強體壯，被刺一刀應該沒事，才會直接返回宿舍內。檢察官偵訊後，認定班男涉犯殺人罪，依法將他起訴。

法官審理時則認為，班男出於防衛才會攜帶水果刀與沙男理論，過程中只刺了對方一刀，且並非瞄準頭部、重要臟器進行傷害，但因水果刀從左胸刺入，不慎刺傷心臟，才導致沙男身亡；且班男刺一刀後，奪回水果刀就返回宿舍，並未連續猛刺，應無殺人犯意。

法官認定，班男觸犯傷害致人於死罪，判處有期徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

警方於案發時前往現場採證。（資料照，記者吳昇儒攝）

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