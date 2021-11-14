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    宜蘭15歲少女逃學到高雄找男朋友 兩地警聯手尋獲

    宜蘭15歲少女（左）為愛走天涯，逃學到高雄找少年網友兩地警聯手尋獲。（圖由民眾提供）

    宜蘭15歲少女（左）為愛走天涯，逃學到高雄找少年網友兩地警聯手尋獲。（圖由民眾提供）

    2021/11/14 12:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕宜蘭縣一名15歲少女小慧（化名）自幼父母離異，母親忽視教養，在家庭功能不健全下，導致小慧求學階段經常輟學、逃家，她交上少年網友阿德（化名），選擇逃學逃家尋愛，南下高雄找男朋友，家人聯繫不上她，十分擔心，向宜蘭警方報案請協尋，宜蘭縣警局研判小慧可能南下高雄找男朋友，通知高市少年隊協助前往楠梓尋獲小慧，將她護送回宜蘭。

    少年隊今天表示，接獲宜蘭縣警局通報後，查知小慧交往對象也是經常輟學的少年阿德（化名），立即派員前往楠梓區阿德家中訪查，警方向他的家長說明來意時，家人表示阿德先前曾帶女朋友到家裡，見其年紀太小，擔心她的家人尋找，已請小慧先返家了。

    不過，警方發現少年阿德神情有些緊張，研判小慧仍應躲藏在屋內，經向阿德一番勸說及取得家長同意後，查看屋內各角落，順利於該民宅頂樓房間內尋獲少女小慧，終讓家屬放下心中大石。

    少年隊長王春生提醒家長多了解子女上網情形及交友狀況，勿讓孩子沉溺於線上遊戲，進而增進良好親子互動及維持和諧融洽的家庭關係。協助失蹤者平安返家，是家屬託付警察的重要任務，更是警察的使命，警政署有關失蹤人口的重大政策以「單一窗口受理，全國協尋服務」及「報案不用等，掌握黃金每一秒為主軸」，呼籲民眾遇類似情形可以立即至鄰近派出所報案協尋，把握協尋的黃金時間找回家人。

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