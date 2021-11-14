想抄捷徑2車翻落草莓園 苗栗大湖鄉親熱議：好幾次差點掉下去

苗栗縣大湖鄉大湖市區重要聯外橋梁「大湖二橋」改建封閉，不少用路人利用附近農路抄捷徑，卻連續2天發生小客車翻落草莓田的意外。（圖由黃惠琴提供）

2021/11/14 11:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉大湖市區重要聯外橋梁「大湖二橋」改建封閉，不少用路人利用附近農路抄捷徑，卻連續2天發生小客車翻落草莓田的意外，大湖鄉民代表黃惠琴po網提醒用路人，引發熱烈討論，連在地鄉親都留言「好幾次差點掉下去，不容易啊！」

大湖鄉大湖二橋因橋面高度不符合河川治理計畫，有影響水流之虞，縣府爭取中央補助9000萬元改建，於11月8日起到明年5月30日封閉施工， 工程單位規畫替代道路供用路人參考，但黃惠琴於前天、昨天連2天接獲地方反映有小客車抄捷徑走農路，結果翻落草莓田，幸好都沒有造成人員受傷。

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黃惠琴昨天po網提醒用路人，請用路人依照工程交管規劃行駛，以策安全，引發網友熱烈討論。有在地鄉親留言「這種小路真的不好開，我也好幾次差點掉下去，不容易啊！」另有鄉親留言「無法想像草莓季來的時候會多可怕！ 」

大湖警察分局也因應即將到來的草莓季，配合工程單位啟動交通疏導管制措施，大湖二橋往北進入市區車輛改走替代道路，僅提供機車或小型車輛通行；台3線北向車輛進入大湖市區，引導行駛至大湖酒莊前，迴轉中原路進入市區；大湖市區往卓蘭方向引導行走中原路至大湖酒莊，左轉進入台3線。

此外，警方表示，台3線往卓蘭方向車輛號誌，加派員警根據車流彈性調整，中原路、下街路口全時段封閉，減少中原路堵塞，警方並滾動式調整，籲請用路人配合警方疏導管制措施，維護交通順暢。

苗栗縣大湖鄉大湖市區重要聯外橋梁「大湖二橋」改建封閉，不少用路人利用附近農路抄捷徑，卻連續2天發生小客車翻落草莓田的意外。（圖由黃惠琴提供）

苗栗縣大湖鄉大湖市區重要聯外橋梁「大湖二橋」改建封閉，不少用路人利用附近農路抄捷徑，卻連續2天發生小客車翻落草莓田的意外。（圖由黃惠琴提供）

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